Indice UEFA ‍: Nantes fait un cadeau au PSG

Par Quentin Mallet

Pour mieux aborder sa double confrontation en Ligue des champions face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain a demandé un report de son match face à Nantes. Si les Canaris ont d’abord refusé, ils n’ont finalement pas le choix.

C’est une décision contre laquelle le FC Nantes n'a rien pu rien faire. Les 9 et 15 avril, le Paris Saint-Germain jouera les deux matchs les plus importants de saison. Pour obtenir sa place en demi-finale de la Ligue des champions, le club de la capitale devra se défaire d’Aston Villa dans le cadre d’une double confrontation. Problème : la LFP avait initialement placé la rencontre face à Nantes le dimanche 13 avril, ce qui n’aurait laissé qu’un jour de repos aux Parisiens pour disputer le quart de finale retour. Pour éviter une telle situation, la direction parisienne avait demandé un report de ce match au mardi 22 avril, sauf que les Canaris s’y sont opposés. Finalement, Paris va obtenir gain de cause, comme l’a laissé entendre Antoine Kombouaré.

Nantes – PSG reporté, Kombouaré est déçu

« Notre première décision, c’est de refuser cette date. Enchaîner trois matchs quand on joue le maintien, c’est compliqué. On sait aujourd’hui, dans l’intérêt du football français, pour tous nos clubs français, qu’on doit faire quelque chose. Mais on a dit que si on doit jouer ce match reporté au mardi ou mercredi, la condition, c'est qu’on puisse jouer le derby contre Rennes le vendredi. Ça nous laissera suffisamment de temps pour récupérer. C’est une spécificité française. Tous les ans, les clubs qui demandent des reports ont obtenu gain de cause. Parfois, il y a des combats qui sont inutiles. Ça ne sert à rien de mettre son veto. Le conseil d’administration de la Ligue va accepter la demande du PSG. Nous devons nous adapter. Il y a une décision qui a été actée, on n’est pas d’accord, mais on accepte la décision. On se concentre sur notre travail, on fait ce qu’il faut. Se plaindre et pleurer, ce n’est pas moi », a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse, fatigué de devoir lutter pour des combats ingagnables.

Le coach des Canaris demande toutefois à ce que le derby face au Stade Rennais soit lui aussi reporté afin de permettre au FC Nantes de garder le cap dans la course au maintien. À voir si la LFP accèdera à sa demande.