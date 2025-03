Kombouaré viré dans 15 jours, Nantes y pense

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Tout proche de la sortie cet hiver, Antoine Kombouaré a conservé in-extremis son poste au FC Nantes, mais les mauvais résultats actuels des Canaris menacent de nouveau l’entraîneur de 61 ans.

14e de Ligue 1, le FC Nantes flirte avec la zone rouge. Les Canaris ne comptent que 3 points d’avance sur Le Havre, actuel barragiste, rien de vraiment étonnant au vu de la dynamique de mauvais résultats des hommes d’Antoine Kombouaré qui restent sur deux défaites de suite contre l’OM puis Strasbourg. En dehors d’une victoire à domicile contre Lens, Nantes a perdu quatre matchs sur les cinq derniers disputés en championnat, un bilan qui fragilise logiquement Antoine Kombouaré. Sur la sellette l’été dernier, l’entraîneur kanak avait finalement été conservé après les échecs des pistes Habib Beye et Sergio Conceiçao. Mais voilà que l’ancien coach de Valenciennes et du PSG est de nouveau menacé. A tel point que le déplacement au Havre le 30 mars prochain, après la trêve internationale, pourrait être décisif.

Antoine Kombouaré va jouer sa peau en mars

Nantes : La Ligue 2 se rapproche, le capitaine fait ses valises https://t.co/gLGkXtzoFd — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

Une tendance pessimiste pour Antoine Kombouaré confirmé par le podcast « Sans contrôle », spécialisé sur l’actualité du FC Nantes. « Je mets un bémol au fait que Kombouaré soit encore là... Si ça plonge dans le rouge, on est déjà à quatre défaites sur cinq matchs, le calendrier dont on a parlé, tu peux avoir trois défaites de plus dans cette série… Ça marche toujours comme ça, sous le coup de la panique. La réaction de la direction, elle est souvent épidermique. Si tu prends une volée au Havre, ça peut rebattre les cartes » peut-on notamment entendre dans ce podcast de la part des spécialistes du club nantais.

Autant dire que la menace plane de nouveau au-dessus de la tête d’Antoine Kombouaré qui, avant le match crucial face au Havre à la fin du mois, devra gérer un match délicat ce samedi à 17 heures avec la réception de Lille. Un match qui peut toutefois permettre à l’entraîneur nantais de prendre un peu d’air et de sécuriser sa place pour la fin de saison en cas de victoire surprise face aux Dogues.