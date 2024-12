Nantes ‍: Mostafa Mohamed renvoyé en Egypte

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie par la direction du FC Nantes, Mostafa Mohamed pourrait faire son grand retour en Egypte. Le club d’Al-Ahly serait intéressé à l’idée d’en faire son nouvel attaquant de pointe.

L’histoire entre le FC Nantes et Mostafa Mohamed n’aura pas été de tout repos. En 2022, il débarque de Galatasaray sous la forme d’un prêt avec option d’achat, laquelle est levée lors de l’été 2023. A cette époque, Waldemar Kita dépense alors 5,75 millions d’euros pour s’offrir l’attaquant égyptien. Mais plusieurs controverses plus tard et un rendement de moins en moins prolifiques, l’idylle entre les deux parties s’est définitivement rompue. Cette saison, Mostafa Mohamed touche le fond : il n’a inscrit qu’un seul petit but en 13 matchs de Ligue 1. Poussé dehors par sa direction, il pourrait signer son grand retour en Égypte, quatre ans après avoir quitté Zamalek.

Mostafa Mohamed, un retour en Egypte pour arranger tout le monde ?

Selon les informations d’El Watan, Mostafa Mohamed serait aujourd’hui dans les petits papiers du club d’Al-Ahly. Le quotidien égyptien affirme que l’actuel sixième de l’Egyptian Premier League apprécie particulièrement le profil de l’attaquant du FC Nantes, mais plusieurs facteurs peuvent compliquer son transfert. Si le numéro 31 des Canaris fait partie d’une longue liste d’indésirables qui ne seront pas retenus au mois de janvier, il n’est pas moins sous contrat jusqu’en juin 2027. Dans une telle position, le FC Nantes ne veut pas le brader.

Évalué à 6 millions d’euros par Transfermarkt, Mostafa Mohamed est peu en vue cette saison, lui qui a également perdu sa place de titulaire en sélection égyptienne au profit d’Omar Marmoush. Aussi, il faut avant tout que le joueur accepte de revenir dans son pays natal, si tant est qu’Al-Ahly accepte de s’aligner sur les demandes nantaises. Autant de facteurs qui peuvent compliquer un transfert en janvier. En difficulté financière, le FC Nantes n’aura de toute façon pas beaucoup d’autres options que de laisser partir le deuxième plus gros salaire du club. Même en cas de négociations insatisfaisantes.