Nantes confirme Kombouaré, Beye avait le pire avocat

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes a finalement choisi de miser sur Antoine Kombouré jusqu'à la fin de saison. Habib Beye ne sera pas l'entraîneur des Canaris.

Le FC Nantes est en difficulté en Ligue 1 et sait que la route est encore longue avant de pouvoir assurer le maintien. Waldemar Kita perdait patience et songeait à changer d'entraineur, mais le propriétaire des Canaris n'a pas réussi à convaincre Sergio Conceiçao de revenir à la Beaujoire et forcément le choix s'est vite réduit aux habituels noms qui circulent dès qu'un entraîneur de Ligue 1 est menacé. Mais, selon les dernières informations de L'Equipe, Nantes devrait finalement garder Antoine Kombouaré, convaincu par son état d'esprit et sa motivation intacte malgré une première partie de saison très médiocre. Dommageable pour certains observateurs, qui aimeraient que le club fasse confiance à de jeunes entraineurs comme Habib Beye. Et ce n'est pas Raymond Domenech qui dira le contraire.

Domenech vote Beye

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Habib Beye (@biba2323officiel)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, l'ancien entraineur du club canari avait en effet milité pour une arrivée de Beye, tout en rappelant que l'âge ne devait pas être pris en compte au moment de prendre une décision : « J'espère que Kita raisonne sur le sportif. (...) Je prends l'exemple sur les jeunes entraineurs allemands et les clubs leur donnent la possibilité d'entrainer. (...) Il faut que des clubs aient le courage de laisser aux jeunes entraîneurs la possibilité de prouver quelque chose. Si c'est le choix qui est fait, ce sera le bon choix. Le côté médiatique, je ne veux pas l'entendre ». Si Beye ne devrait donc pas être intronisé comme entraineur de Nantes dans les prochaines heures, ce sera peut-être le cas plus tard dans la saison. Les pensionnaires de La Beaujoire démarreront fort leur année 2025 en Ligue 1 avec des matchs contre Lille, Monaco, Saint-Etienne et l'OL. Et pas sûr que, malgré cette confiance retrouvée auprès de ses patrons, Kombouaré survivrait à une mauvaise série de résultats.