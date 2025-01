Nantes-Monaco ‍: La Beaujoire allume Vincent Labrune et le Qatar

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

La 17e journée de Ligue 1 a démarré ce vendredi à 19 heures avec un match intéressant pour l’Europe et pour le maintien entre Nantes et Monaco.

Comme souvent, malgré les difficultés de leur équipe, les supporters des Canaris ont répondu présent pour garnir les tribunes de La Beaujoire. Ils ont par ailleurs profité de l’occasion pour lancer un message à l’encontre de la LFP, de son président Vincent Labrune mais également du Qatar et de son principal représentant en France, Nasser Al-Khelaïfi. « Instances, diffuseurs ou politiques : laissez le football aux supporters ! » peut-on lire ce vendredi soir sur une banderole dans les travées de La Beaujoire. Au-dessus de cette banderole, une bande dessinée géante dans laquelle Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi sont mis en scène avec des propos qui ne sont pas vraiment à leur avantage et qui fait notamment référence à la délocalisation du Trophée des Champions au Qatar le week-end dernier. Un message déjà massivement partagé sur les réseaux sociaux, où les supporters nantais ont visiblement relayé la pensée de nombreux observateurs en France.