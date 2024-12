Nantes ‍: Kita plante trois couteaux dans le dos de Kombouaré

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Les derniers jours ont été agités pour Antoine Kombouaré, fragilisé par sa direction. Le coach kanak a finalement été conforté, mais certains changements envisagés par Waldemar et Franck Kita auront des conséquences sur son avenir.

La victoire 4-0 sur la pelouse de Drancy en 32e de finale de la Coupe de France a fait le plus grand bien à Antoine Kombouaré. Conforté à son poste d’entraîneur du FC Nantes, l’ancien coach du PSG a vécu des derniers jours mouvementés. Il a notamment vu ses dirigeants se mettre en quatre pour convaincre Sergio Conceiçao puis Habib Beye. Mais pour des raisons différentes, ces deux dossiers n’ont pas abouti. Waldemar Kita et son fils Franck n’avaient pas de plan C solide sous le coude, raison pour laquelle ils ont décidé de maintenir Antoine Kombouaré à son poste.

Nantes : Kita dégonfle la polémique et accuse Drancy https://t.co/DLlggxFgCq — Foot01.com (@Foot01_com) December 23, 2024

Mais selon les informations de L’Equipe, l’état-major nantais a tout de même l’intention de procéder à quelques changements qui auront des conséquences sur l’avenir de l’entraîneur de 61 ans en Loire-Atlantique. Le quotidien national révèle notamment dans son édition du jour que l’idée du board nantais est de procéder à une importante réorganisation en interne, avec plusieurs changements dans le staff technique de l’équipe première. Adjoints historiques d’Antoine Kombouaré depuis plus de dix ans, Yves Bertucci (adjoint principal), Michel Dufour (préparateur physique) et Willy Grondin (entraîneur des gardiens) sont menacés.

Trois adjoints de Kombouaré sur la sellette ?

L’objectif de Franck et de Waldemar Kita est de procéder à quelques changements afin « d’amener plus de peps » en interne. Un triple coup dur, si cela venait à se confirmer, pour Antoine Kombouaré qui pourrait donc rester à Nantes mais se retrouver fragilisé avec la perte de ses adjoints. L’effectif pourrait également changer à la trêve, et là encore ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le coach des Canaris, qui pourrait notamment perdre son jeune défenseur central Nathan Zézé, courtisé en Bundesliga et en Premier League et qui pourrait partir en cas de proposition atteignant les 20 millions d’euros. L’hiver sera donc très chaud à Nantes et particulièrement pour Antoine Kombouaré, qui ne sait pas encore précisément avec qui il reprendra en 2025.