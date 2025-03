Nantes-OM ‍: Prison pour deux supporters nantais

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Accusés de violences aggravées lors de la rencontre entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille à la Beaujoire en septembre 2023, deux supporters nantais ont écopé de 14 mois de prison avec sursis.

Le 1er septembre 2023, pour le compte de la 4e journée du championnat de France de Ligue 1, le FC Nantes recevait l’Olympique de Marseille à la Beaujoire. Si l’hostilité entre les deux camps était déjà de notoriété publique, les rapports ne se sont pas améliorés après ce terrible incident. Venus supporter l’OM, un couple et leur enfant de 6 ans, lequel portait un maillot de son club de cœur, ont reçu « crachats, insultes et bières jetées au visage » par un groupe de supporters nantais de la tribune Loire. Dans le mouvement de foule oppressant et pour défendre sa famille, le père avait fait un infarctus dans les tribunes avant d’être réanimé à deux reprises à l’extérieur du stade. S’il est aujourd’hui rétabli, il garde une trace tristement indélébile de ce passage à la Beaujoire, tout comme sa femme et son enfant. Deux des trois supporters nantais identifiés avaient rendez-vous avec la justice en janvier 2025 et la sanction est tombée ce jeudi.

Prison avec sursis pour ces supporters nantais

La justice ne pansera pas totalement les plaies de cette famille supportrice de l’Olympique de Marseille, mais en condamnant ces deux supporters nantais, elle frappe définitivement fort. Les deux individus ont été condamnés ce jeudi 20 mars à 14 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel pour violences aggravées par plusieurs circonstances (en réunion, pour partie avec arme à destination et pour partie sur un mineur âgé de moins de quinze ans). Ce n’est d’ailleurs pas tout. Les deux hommes de 22 et 50 ans ont chacun écopé d’une interdiction d’une durée de trois ans de paraitre dans une enceinte sportive. Un lieu qui laisse normalement place aux loisirs et non à la violence avec pour unique prétexte la rivalité sportive.