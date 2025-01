Ce flop de l'OM se rapproche de Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

En grande difficulté depuis le début de la saison, le FC Nantes compte profiter du mercato hivernal pour faire quelques réajustements dans son effectif. La direction sportive a l’intention de renforcer son entrejeu et cible Jean Onana.

La situation sportive du FC Nantes est plus que précaire. Les Canaris n’ont remporté que trois rencontres depuis le début de la saison, dont une contre la lanterne rouge Montpellier. Désireux de se séparer d’Antoine Kombouaré, Waldemar Kita a dû faire volte-face à cause du contexte économique de son club. La baisse des revenus liés aux droits TV a fait beaucoup de mal aux Nantais et celle-ci impacte logiquement son budget annuel. Pour tenter de relancer la machine, la direction sportive a ciblé des pistes intéressantes à moindre coût. Parmi elles, un certain Jean Onana.

Jean Onana vers Nantes, la bonne pioche ?

Nantes : Lafont à l'écart, Kombouaré fait une annonce https://t.co/Y6tDrDhlRq — Foot01.com (@Foot01_com) January 8, 2025

Dans le besoin urgent de renforts, le FC Nantes essaye de vendre certains de ses indésirables pour débloquer des fonds et ainsi réinvestir dans de nouveaux joueurs. Selon les informations du média camerounais L’Attaquant, la direction nantaise explore la piste Jean Onana pour un recrutement en ce mois de janvier. A 25 ans, le Lion indomptable aimerait pouvoir se relancer, lui qui n’a plus foulé les terrains de Turquie avec le Besiktas depuis le 30 septembre 2024. Un temps beaucoup trop long pour celui qui pourrait se laisser tenter par un retour en Ligue 1. Car oui, Jean Onana dispose d’une certaine expérience sur les terrains français après un passage aux Girondins de Bordeaux, au RC Lens puis à l’Olympique de Marseille. Cette dernière aventure en Provence avait toutefois été pas loin d'être catastrophique.

Quant aux Nantais, l’opportunité de recruter Jean Onana sous la forme d’un prêt serait plus que pertinente tant sportivement que financièrement. Si le dossier ne se conclut pas, les Canaris pourraient se rapprocher de l’AS Monaco pour Eliot Matazo mais les négociations seront délicates, car le club de la principauté privilégie une vente définitive plutôt qu’un prêt.