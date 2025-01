Nantes se jette sur ce buteur chevronné de Ligue 1

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Battu par Brest mercredi soir en Coupe de France (2-1), Nantes va désormais se concentrer uniquement sur la course pour le maintien. Dans cette optique, le renfort d’un buteur ne serait pas de trop pour Antoine Kombouaré.

En dehors de Matthis Abline et de Moses Simon, les joueurs à se montrer décisifs sont rares au FC Nantes ces dernières semaines. Antoine Kombouaré a bien conscience des limites de son équipe et aimerait voir débarquer du renfort en attaque d’ici la fin du mercato, afin d’augmenter ses chances de maintien à l’issue de la saison. Le profil d’Amine Salama a été étudié, mais la venue du buteur évoluant au Stade de Reims a finalement été mise en stand-by. Le temps peut-être de creuser d’autres pistes puisque selon les informations du site Jeunes Footeux, le FC Nantes étudie actuellement la possibilité de recruter Steve Mounié.

Steve Mounié dans le viseur de Nantes ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Steve Mounié Official (@stevemkms)

Recruté par Augsbourg en provenance du Stade Brestois l’été dernier, l’attaquant de 30 ans joue très peu en Bundesliga et ces derniers jours, son nom a été évoqué à Angers ou encore à Saint-Etienne. Visiblement, un retour en Ligue 1 est bien dans les tuyaux pour celui qui a inscrit 10 buts dans le championnat de France la saison dernière. Une opportunité à côté de laquelle Nantes ne veut pas passer selon le média, qui explique que le club allemand pourrait accepter un prêt de six mois pour l’ancien attaquant de Brest. Reste maintenant à voir si le FC Nantes jettera définitivement son dévolu sur Steve Mounié, dont le profil semble en tout cas très complémentaire de Matthis Abline et de Moses Simon. Antoine Kombouaré aura également son mot à dire même si la décision finale reviendra en toute logique à Waldemar et à Franck Kita.