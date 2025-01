FCN ‍: Kombouaré punit les journalistes, c’est du jamais vu ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé sur le départ, Antoine Kombouaré a finalement conservé son poste au FC Nantes. Mais l’entraîneur des Canaris n’a pas apprécié les rumeurs et s’est vengé pendant sa conférence de presse ce jeudi.

L’année 2025 commence fort au FC Nantes. Il y a encore quelques semaines, personne ne pensait voir Antoine Kombouaré en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur des Canaris était fortement annoncé sur la sellette à cause de ses mauvais résultats. Certaines sources se projetaient déjà sur sa succession avec les noms de Sergio Conceição et Habib Beye. Un épisode que le Kanak a vécu comme un manque de respect. Il était donc inconcevable pour lui de s’exprimer face aux journalistes qu’il a tout simplement envoyé balader !

KOMBOUARÉ : “AUJOURD’HUI JE ME RETIRE TOUT SIMPLEMENT”



La conférence de presse d’avant-match face à Lille ne s’est pas passée comme prévu... Antoine Kombouaré n’avait “pas envie d’être là” et a décidé de pousser un coup de gueule avant de s’en aller. pic.twitter.com/j7FJ8XIdAn — Télénantes (@telenantesinfo) January 2, 2025

« Excusez-moi, je vais vous demander de ne pas m'interrompre, a commencé Antoine Kombouaré. Je vais faire quelque chose qui va vous surprendre. En tout cas, c'est ce que je suis moi. Par quoi je vais commencer ? La semaine qui a suivi la défaite contre Brest (4-1), on a travaillé pendant une semaine pour préparer le match de Coupe de France (victoire 0-4 face à Drancy), il s'est passé plein de choses. Vous avez écrit plein de choses. Je n'en ai pas tenu compte parce que c'était une situation difficile pour le club et pour moi. Mais bon, c'était donc normal vu nos résultats. J'ai pris une décision aujourd'hui, vous allez vite comprendre pourquoi, il faut que vous vous remettiez en question aussi, vous les journalistes. C'est mon point de vue, vous n'allez pas être d'accord mais je m'en fous un peu. »

« Ce qui m'embête beaucoup c'est que vous avez été tous, tous, unanimes et surtout catégoriques sur le fait qu'aujourd'hui je ne serais plus l'entraîneur du FC Nantes. Tous, tous ceux ici dans la salle, a insisté le coach nantais. Il n'y a qu'une personne qui s'est excusée. Une personne. Moi, j'aurais voulu attendre de vous : soit des écrits comme quoi vous vous étiez trompés parce que vous vous êtes complètement plantés. Je le dis bien comme ça car c'est ce que je ressens. Mais il n'y a rien eu. Pas de coup de fil, au moins pour s'excuser ou pour expliquer. A partir de là, je me suis dit que vous faites comme si je n'étais pas là. Donc si je ne suis pas là, je ne suis pas l'entraîneur du FC Nantes. Pour vous, c'était inconcevable de me voir présent aujourd'hui. »

Kombouaré plante les journalistes

« Après ce sont les infos et les sources que vous aviez mais c'est ce que j'ai vu, ressenti et c'est ce que j'ai compris. Donc pour moi ça ne peut pas se passer comme ça. Si je reste là, je vais être désagréable et même méchant parce que je n’ai pas envie d’être là. Donc vous allez faire comme si je n'étais pas là, vous allez écrire comme sur la semaine qui a précédé le match de Coupe de France. Vous avez écrit tout et n’importe quoi, vous vous êtes plantés. Ça ne peut pas se passer comme ça, sans conséquence. Par le passé, quand je n'étais pas content de certains journalistes, je les mettais à l’amende, ils ne venaient pas en conférence de presse. Aujourd'hui, vous êtes là, je vous laisse travailler, mais moi je me retire tout simplement. Je vous remercie messieurs, dames. Bonne année à tous, merci », a conclu Antoine Kombouaré avant de quitter la salle sans laisser les journalistes l’interroger.