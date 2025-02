Nantes se bat avec l'OL pour attirer Pierre Sage

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

La claque reçue par Nantes à Monaco samedi (7-1) a de nouveau fragilisé Antoine Kombouaré, en grand danger et qui va jouer sa peau face à Lens dimanche alors que le clan Kita rêve de faire venir Pierre Sage.

Tout proche de la sortie avant Noël, Antoine Kombouaré avait finalement obtenu un sursis au FC Nantes, faute d’accord avec Sergio Conceiçao ou Habib Beye, les deux entraîneurs ciblés pour lui succéder. Mais après la lourde défaite à Monaco le week-end dernier, avec sept buts encaissés, le coach des Canaris se retrouve une fois de plus sur la sellette. Selon le Quotidien du Sport, le courant ne passe plus entre la famille Kita et Antoine Kombouaré, dont l’avenir au FC Nantes est plus qu’incertain.

Un départ est clairement à l’ordre du jour et une contre-performance face à Lens dimanche après-midi pourrait être fatale à l’ancien coach du Paris SG. Pour le remplacer, Waldemar Kita a déjà une belle idée en tête : Pierre Sage. Le média affirme que celui qui a été viré de l’Olympique Lyonnais il y a quelques semaines est la cible n°1 du FC Nantes pour succéder à Antoine Kombouaré. Cette piste sera toutefois très difficile à faire aboutir. D’abord car l’OL souhaite faire revenir Pierre Sage, qui pourrait redevenir patron du centre de formation. Mais surtout car l’entraîneur de 45 ans ne s’imagine pas de nouveau jouer au pompier de service, et encore moins dans l’environnement du FC Nantes avec l’instabilité de la famille Kita, adepte du changement brutal et permanent.

Pierre Sage pas intéressé par le FC Nantes ?

Nos confrères affirment que le caractère de Waldemar Kita « semble peu compatible » avec celui de Pierre Sage et que le mariage a donc peu de chances de voir le jour. Sportivement pourtant, il est clair que l’ancien entraîneur de l’OL serait une bénédiction pour Nantes, à la recherche d’un coach capable de bâtir sur le long terme et de travailler avec les jeunes. Pierre Sage se laissera-t-il tenter afin de vite rebondir dans un rôle de n°1 en Ligue 1 ? Les dirigeants nantais l’espèrent, mais ils ont du pain sur la planche pour réussir à le convaincre.