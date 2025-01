FCN ‍: Lopes se troue, Kombouaré lui trouve une drôle d’excuse

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Directement impliqué sur le deuxième but de l’AS Monaco, Anthony Lopes a de quoi s’en vouloir après le match nul (2-2) concédé vendredi. Le gardien du FC Nantes peut tout de même compter sur le soutien du coach Antoine Kombouaré, prêt à blâmer un autre joueur pour défendre l’ancien Lyonnais.

Pour son premier match à la Beaujoire, Anthony Lopes n’a pas fait bonne impression devant son nouveau public. Le gardien du FC Nantes s’est rendu coupable d’une grossière erreur sur le deuxième but de l’AS Monaco inscrit par Mohammed Salisu. Sa mauvaise sortie sur le corner de Lamine Camara a permis au défenseur central de marquer tranquillement. Si son prédécesseur Alban Lafont avait commis la même boulette, on peut penser qu’Antoine Kombouaré ne se serait pas gêné pour l’accabler. Mais l’entraîneur des Canaris a tout fait pour protéger sa recrue hivernale, en allant même jusqu’à blâmer son défenseur Nathan Zézé.

Kombouaré défend Lopes

« Vous vous plantez parfois quand vous jouez tout le temps, même si vous êtes très bon. Antho, ce qu’il montre depuis deux matchs, c’est très intéressant, a réagi le Kanak. Sur la sortie où il se loupe, on peut aussi défendre. Si ton défenseur est au marquage, gagne son duel aérien, tu peux aussi ne pas encaisser de but. C’est plus que positif autant en termes de performance que de leadership. Il donne confiance. Il apporte beaucoup. Avant de signer, je ne me suis même pas posé la question. Je lui ai dit : "Tu viens et tu démarres à Lille." Je n’avais pas de doute sur la qualité du gardien. »

🎙️ | Jean-Charles Castelletto parle d’Anthony Lopes : un coéquipier « rassurant ». 🤝🧤 #FCNASM pic.twitter.com/FOWEfR7Vky — DAZN France (@DAZN_FR) January 10, 2025

Malgré le discours protecteur de son coach, Anthony Lopes sait que son erreur coûte cher. L’ancien portier de l’Olympique Lyonnais a assumé ses responsabilités en zone mixte. « Je suis frustré, ma course n'est pas bonne. Je sais que c'est dans des moments comme ça où les sept mois sans compétition ont manqué. Je ne me fais pas de souci. (…) A notre poste, dès qu'on fait une erreur, ça se paie cash. J'en ai vu d'autres. Je ne dois pas douter parce qu'on compte sur moi, et moi aussi », a positivé le Nantais.