Nantes refuse la demande de Nasser Al-Khelaifi

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG a sollicité la LFP pour pouvoir aménager son calendrier. Mais le FC Nantes a refusé de décaler son match contre Paris.

Deux clubs, deux ambiances. Tandis que le Paris Saint-Germain rêve de gagner la Ligue des champions, et donc d'éliminer Aston Villa lors des quarts de finale programmés les 9 et 15 avril prochains, le FC Nantes lutte pour se maintenir en Ligue 1. Et forcément, comme les deux clubs doivent s'affronter entre les deux rencontres européennes du PSG, les Canaris espèrent secrètement que le leader du championnat ne sera pas à 100% et en gardera sous le pied. Même si cela n'a pas été le cas samedi dernier, puisque Paris a balayé Rennes à trois jours de son match à Liverpool, Waldemar Kita a refusé officiellement que la rencontre Nantes-PSG programmée provisoirement le 13 avril à la Beaujoire soit décalée dix jours plus tard. Les arguments des deux équipes sont audibles, mais c'est la Ligue de Football Professionnel qui va devoir se sortir d'un dossier qui sent déjà la polémique à plein nez compte tenu du climat actuel.

De son côté, le Paris Saint-Germain a demandé à ce que ce match de Ligue 1 soir reporté le 22 ou le 23 avril, en pleine semaine. Mais selon Ouest-France, le FC Nantes va s'opposer à ce report lors du conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel rapidement prévu. Le quotidien régional précise que face aux arguments du Paris Saint-Germain, qui estime que son parcours européen est également positif pour la Ligue 1 grâce à l'indice UEFA, Waldemar Kita estime lui que son club doit d'abord sauver sa place dans l'élite. « Engagé dans une lutte pour le maintien, le FC Nantes serait alors contraint de rester quinze jours sans jouer avant de disputer trois matches en l’espace d’une semaine. Un déplacement en semaine compliquerait aussi l’organisation des supporters », précise le quotidien régional, la rencontre Nantes-PSG étant par ailleurs l'assurance pour les Canaris de remplir ses caisses avec un match à guichets fermés. Du moins s'il a lieu le week-end. L'avis d'Antoine Kombouaré, ancien joueur et coach du Paris Saint-Germain, sera forcément intéressant à entendre