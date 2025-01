La meilleure vente du FC Nantes rapporte 8 euros

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Faute d'enflammer le public par ses résultats sportifs, le FC Nantes a tout de même réussi un gros coup durant cette pause internationale.

La cellule commerciale des Canaris a visiblement plus d'imagination que la cellule recrutement, ou du moins des idées plus faciles à mettre en oeuvre. En effet, au moment où le FC Nantes tente de modifier son effectif pour se relancer sportivement, le tube de Noël et du jour de l'an du côté nantais, est la mise en vente par le club de Waldemar Kita d'une « Boîte à Hymne FC Nantes », laquelle entonne « Allez, allez, Nantais jouez » lorsque vous la retournez sur le modèle de la fameuse boîte à meuh que de nombreux enfants ont eue comme cadeau. Vendue 8 euros par le club nantais sur sa boutique, cette boîte à hymne a eu un succès énorme.

Le FC Nantes a proposé un beau cadeau pas cher

Bonne année 𝟮𝟬𝟮𝟱 les Jaune et Vert 🎇#OnEstNantes pic.twitter.com/8L94wR7751 — FC Nantes (@FCNantes) December 31, 2024

Comme le rapporte Ouest-France, les derniers exemplaires en vente à la boutique du FC Nantes avant le réveillon du 31 décembre se sont arrachés, et il faut désormais patienter un peu avant de pouvoir remettre la main sur cette boîte à hymne, qui a visiblement égayé les réveillons de pas mal de supporters nantais, qui ont ainsi eu droit à un petit bout de la Beaujoire à domicile. En espérant que l'été prochain, les boutiques nantaises ne vendent pas des boîtes de mouchoirs si des fois l'équipe d'Antoine Kombouaré était reléguée en Ligue 2. Pour éviter cela, Waldemar Kita a déjà fait signer Anthony Lopes avant même l'ouverture du mercato d'hiver, l'ancien gardien de but de l'OL apportant de l'expérience qui manquait peut-être un peu dans le vestiaire nantais.