Nantes cherche un coach sur conseil de Kombouaré

Par Corentin Facy

Antoine Kombouaré est revenu après le match nul de Nantes à Lille (1-1) sur son énorme coup de gueule passé en conférence de presse à deux jours du déplacement de son équipe dans le Nord.

Jeudi, la conférence de presse était lunaire au FC Nantes à deux jours du match contre Lille. Antoine Kombouaré, fâché contre les journalistes, a refusé de répondre aux questions et s’est contenté d’un court monologue de deux minutes. L’entraîneur nantais reproche notamment aux médias la manière avec laquelle ils ont traité le sujet de son avenir au cours des derniers jours, écrivant notamment que la messe était dite pour Antoine Kombouaré et que ce dernier allait quitter Nantes. Malgré des négociations très avancées avec Sergio Conceiçao puis Habib Beye, la famille Kita a finalement conservé l’ancien entraîneur du PSG, faute d’accord avec le nouveau coach de l’AC MIlan ou avec le consultant de Canal+. Après le match nul contre Lille (1-1), Antoine Kombouaré est revenu sur ses propos polémiques et a notamment expliqué qu’il comprenait à 100% la position de ses dirigeants, qui ont rencontré des entraîneurs pour lui succéder. Il ne tolère toujours pas en revanche la manière dont l’information a été traitée par la presse.

🎙️ | Antoine Kombouaré revient sur ses propos face à la presse et clarifie sa position. 🗣️⚖️ #LOSCFCN pic.twitter.com/a8MwHOCKIH — DAZN France (@DAZN_FR) January 4, 2025

« Je sais trop bien ce qu’il se passe dans un club quand vous êtes mal classés. J’ai dis moi même à Franck Kita de rencontrer des entraîneurs, c’est tout-à-fait normal. Moi je fais mon travail et les dirigeants font leur travail, c’est normal. Le problème de la presse, c’est qu’ils ont passé leur temps à dire que je ne suis plus l’entraîneur du FC Nantes. Ils n’ont jamais parlé au conditionnel. Je demande simplement des excuses quand on se trompe. Mais ils ne veulent pas le faire. Je ne vais pas me pointer en conférence de presse, leur dire ça va, bonne année, etc. J’attends qu’ils disent qu’ils se sont trompés. C’est pour ça que j’ai fais cette sortie, mais il n’y a pas de colère. Les dirigeants font leur travail. Si demain on me dit stop, on me paye ce qu’il me reste et je suis heureux, très heureux. La vie est belle, je ne me plains jamais, nous sommes des privilégiés » a réagi Antoine Kombouaré au micro de DAZN. Franck Kita sait au moins qu’il a le feu vert pour négocier avec un nouvel entraîneur, même si le directeur général du FC Nantes ne l’a sans doute pas attendu pour chercher un successeur à Antoine Kombouaré durant l’hiver.