Indice UEFA ‍: Le drôle d'échange proposé par Kita à Al-Khelaifi

Le match Nantes-PSG, initialement programmé le week-end du 13 avril, a été reporté au 22 avril afin de permettre aux champions de France de mieux préparer la double confrontation face à Aston Villa. Waldemar Kita a réagi de manière étonnante.

Antoine Kombouaré l'avait reconnu en marge de la victoire des Canaris face à Lille, il comprenait parfaitement la demande du Paris Saint-Germain concernant le décalage de son match, même si l'entraîneur nantais était conscient que cela ne faisait pas totalement les affaires de son club. Mais, au nom de l'intérêt du football français, qui doit avoir l'indice UEFA le plus haut possible pour assurer la présence de nombreux clubs de L1 dans les coupes européennes, la commission d'organisation des compétitions de la LFP a validé la demande parisienne et a donc accepté que cette rencontre entre Nantes et le PSG se déroule le 22 avril. Commentant cette décision, Waldemar Kita a préféré lancer une demande malicieuse à son homologue du Paris Saint-Germain.

Kita s'invite à la finale de la Ligue des champions

S'exprimant dans les colonnes du quotidien sportif, le propriétaire du FC Nantes a confié avec malice qu'il espérait un retour d'ascenseur de la part de Nasser Al-Khelaifi suite au report de son match contre les Canaris. « Si le PSG se qualifie pour les demi-finales ce sera un peu grâce à nous, grâce au FC Nantes. Je lui souhaite même si je pense qu'il n'a pas besoin de cela pour y parvenir. S'il va en finale, j'espère qu'il m'invitera. Plus globalement, c'est une bonne décision du conseil d'administration d'aider les clubs engagés en coupe d'Europe. Cela ne nous avantage pas, mais si cela peut aider le PSG... », a expliqué Waldemar Kita. À noter que Nasser Al-Khelaifi ne participait pas au vote qui a entériné cette décision et que sur les douze votants, onze ont voté pour et un s'est abstenu.