FCN ‍: « ‍Des enfants gâtés ‍», le gros coup de gueule de Castelletto

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Une nouvelle fois retombé de haut sur la pelouse de Brest ce dimanche après-midi (1-4), le FC Nantes a connu une première partie de saison très compliquée en Ligue 1. La faute à une mentalité défaillante, d’après les dires de Jean-Charles Castelletto.

Le FCN semblait aller mieux ces dernières semaines, entre un nul arraché au Parc des Princes contre le PSG le 8 décembre dernier (1-1) et surtout une victoire précieuse dans le derby face à Rennes la semaine passée (1-0). Mais le regain de forme des Canaris n’aura pas duré bien longtemps, vu que ce dimanche, Nantes a pris une grosse claque à Brest (1-4). Face à une équipe bretonne pourtant décimée après les exploits en Ligue des Champions, le FCN a multiplié les cadeaux avec des erreurs de Duverne en première période et des contres très mal négociés en deuxième… Autant dire que c’était Noël avant l’heure pour les Brestois. Pas de quoi plaire à Jean-Charles Castelletto, qui n’a pas mâché ses mots après la nouvelle défaite des Jaunes et Verts.

« On baisse les bras, c’est ça qui me fait chier… »

😳 | Les mots forts de Jean-Charles Castelletto après la défaite du FC Nantes. ❌🔰 #SB29FCN pic.twitter.com/ncUtW6p7YT — DAZN France (@DAZN_FR) December 15, 2024

« On a fait une mauvaise première période. On est revenu avec une envie différente et un nouveau système en deuxième. On réussit à marquer un but pour nous relancer dans le match avec plus de confiance. Après, on domine, mais on ne marque pas. Le problème c’est qu’à la fin, on baisse les bras, c’est ça qui me fait chier... Un match, ça dure 90 minutes. Ce n’est pas parce qu’on n’arrive pas à marquer qu’on doit rendre les armes. Ce n’est pas ça le football ! Il faut jouer jusqu’à la fin. Aujourd’hui, on a fait les enfants gâtés. Il faut changer de mentalité. Je suis cru, mais j’en ai rien à faire des joueurs qui jouent, des joueurs qui ne jouent pas. On fait le même travail, on doit se battre tous ensembles sur le terrain pour gagner des points », a balancé, sur DAZN, le défenseur nantais, qui sait que son équipe va passer la trêve à la 14e place du championnat avec un seul petit point d’avance sur la zone rouge. De quoi remettre Antoine Kombouaré sur un siège éjectable, alors que le FCN n’a gagné qu’un seul de ses douze derniers matchs avant de finir l’année 2024 contre les amateurs de Drancy en Coupe de France la semaine prochaine.