Nantes le snobe, l'ASSE n'a pas hésité une seconde

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central au mercato, l’AS Saint-Etienne a recruté Maxime Bernauer, un joueur recalé quelques jours avant… par le FC Nantes.

Malgré des besoins à plusieurs postes, l’ASSE a été sage lors de ce mercato hivernal en se contentant de deux recrues à des postes clés. Après de longues négociations, Irvin Cardona a fait son retour dans le Forez afin de renforcer le secteur offensif tandis que Maxime Bernauer a lui été prêté en provenance du Dinamo Zagreb en défense centrale. Le joueur français de 26 ans va apporter un peu de concurrence au sein de l’effectif stéphanois, où les solutions n’étaient pas nombreuses pour Eirik Horneland à ce poste.

✍️ Bienvenue chez les Verts, @Maxime_Bernauer ! 💚



Le polyvalent défenseur de 26 ans rejoint l’ASSE en prêt avec option d’achat en provenance du Dinamo Zagreb (Croatie) ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 2, 2025

Du côté du FC Nantes, on sera en tout cas très attentif aux performances de Maxime Bernauer. Et pour cause, Ouest France nous apprend que le club de Loire Atlantique s’est vu proposer le joueur prêté par le Dinamo Zagreb avant que ce dernier ne file à Saint-Etienne. Ce renfort n’a toutefois pas été validé par Antoine Kombouaré, pas convaincu par le profil de Maxime Bernauer et qui lui a préféré Saidou Sow, lequel s’est engagé à Nantes en prêt sans option d’achat en provenance de Strasbourg.

Antoine Kombouaré a recalé Maxime Bernauer

Il sera donc intéressant lors de cette seconde partie de saison de suivre les performances de Bernauer d’un côté et de Sow de l’autre afin de voir qui a fait la meilleure opération, d’autant qu’il s’agit de deux prêts dans deux clubs qui luttent pour le même objectif, à savoir le maintien. Le journal précise qu’à ce poste de défenseur central, la piste n°1 de Nantes était Abakar Sylla, mais Strasbourg a refusé de lui céder le joueur recruté pour 20 millions d’euros au FC Bruges en juillet 2023, raison pour laquelle les Canaris se sont rabattus sur Sow.