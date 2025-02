Nantes menotte Mostafa Mohamed, il ne partira pas

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Remplaçant cette saison à Nantes, Mostafa Mohamed est loin d'avoir la confiance totale d'Antoine Kombouaré. De quoi lui donner envie de s'en aller au mercato hivernal. Un temps envoyé à Lens, l'attaquant égyptien est désormais bloqué par son président.

Ce mois de janvier est synonyme de mouvements nombreux entre les formations de Ligue 1. Lens a été particulièrement impliqué, cédant plusieurs joueurs dont Brice Samba à Rennes. En attaque, les Sang et Or sont allés chercher Goduine Koyalipou en Bulgarie et Jeremy Agbonifo en Suède. Cependant, un buteur plus expérimenté n'aurait pas été inutile non plus. Le profil du Nantais Mostafa Mohamed était notamment ciblé par les Lensois. Buteur 8 fois la saison passée en L1, l'international égyptien n'a pas la même réussite cette saison. Dimanche dernier contre Lyon, il n'a inscrit que son deuxième but en championnat. Il faut dire que son temps de jeu a nettement diminué.

Kita ne veut pas lâcher Mostafa Mohamed

Peu en confiance sur le terrain, Mostafa Mohamed a une relation difficile avec l'entraîneur du FC Nantes. Même si son départ à Lens s'est compliqué avec les deux récents transferts des Sang et Or, l'attaquant égyptien est considéré comme partant avant la fin du mercato par les observateurs et les médias. Agé de 27 ans, l'ancien joueur de Galatasaray a beaucoup de prétendants en Europe. Cependant, un homme vient briser ses rêves d'ailleurs : Waldemar Kita.

رئيس نانت يعلن عبر كورة بلس موقفه من بيع مصطفى محمد 🔴 pic.twitter.com/Ie10dLEI0q — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 1, 2025

Interrogé par le média égyptien Kora Plus, le président du FC Nantes a été ferme concernant Mostafa Mohamed. Hors de question qu'il parte d'ici la fin du mercato selon le boss des Canaris. « Mostafa Mohamed restera au FC Nantes. Nous avons besoin de lui, le club a besoin de lui, et l’entraîneur l’apprécie. Il restera donc naturellement à Nantes », a t-il lâché. Avec des offres financières trop faibles pour Mostafa Mohamed, logique de voir Waldemar Kita miser sur un regain de forme de son attaquant après son but salvateur contre l'OL.