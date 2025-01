Nantes ‍: Kombouaré veut dégoûter le chouchou de Kita

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Non convoqué pour le match à Saint-Etienne (1-1) dimanche, Mostafa Mohamed a été recadré par Antoine Kombouaré. L’entraîneur du FC Nantes attend plus de la part de son attaquant. A moins que son choix soit lié à l’affection du président Waldemar Kita pour l’Egyptien.

Avec seulement quatre titularisations cette saison en Ligue 1, Mostafa Mohamed a compris le message. L’attaquant du FC Nantes n’a clairement pas les faveurs d’Antoine Kombouaré. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Egyptien est annoncé sur le départ pendant ce mercato hivernal. Et au cas où l’ancien joueur de Galatasaray espérait encore un revirement de situation, l’entraîneur des Canaris l’a enfoncé en l’écartant du groupe pour le déplacement à Saint-Etienne dimanche.

La version de Kombouaré

« Duverne et Mohamed ? Il y a des joueurs qui sont meilleurs qu'eux en ce moment, tout simplement, s’est justifié le Kanak. C'est à eux de travailler pour récupérer leur place. Il y a une concurrence donc il n'y a pas de statut. Avec moi, il n'y a pas de statut, tout le monde joue et ce sont les meilleurs qui jouent. Si c'est une question de comportement ? Non, non. C'est la performance, toujours. C'est un choix sportif. S'ils sont bons, ils sont dans le groupe. Et ceux qui sont en difficulté… Il y a de la concurrence et les jeunes sont bons. Le petit Louis Leroux est entré et il fait ce qu'il faut pour gagner sa place et du temps de jeu, c'est bien. »

Kombouare a été très dur avec Mostafa Mohamed en conférence de presse, certainement pour le pousser vers la sortie. Il oublie que l’attaquant l’a aidé dans pas mal de mauvaises situations ces dernières saisons. Est-ce, aussi, parce que Kita père l’aime beaucoup ? #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 19, 2025

Et si le choix du technicien n’était pas seulement lié à l’aspect sportif ? C’est en tout cas l’hypothèse du journaliste Loïc Tanzi qui se demande si Mostafa Mohamed ne paye pas l’affection du président Waldemar Kita. « Kombouaré a été très dur avec Mostafa Mohamed en conférence de presse, certainement pour le pousser vers la sortie, a interprété notre confrère de L'Equipe sur X. Il oublie que l’attaquant l’a aidé dans pas mal de mauvaises situations ces dernières saisons. Est-ce, aussi, parce que Kita père l’aime beaucoup ? » Même si l’entraîneur nantais a été conforté à son poste, les deux hommes ne sont pas devenus les meilleurs amis du monde.