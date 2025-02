Alban Lafont viré par Nantes, ce n’est pas fini ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal a fermé ses portes dans la plupart des championnats majeurs et pourtant, le FC Nantes espère toujours se séparer de son gardien Alban Lafont, mis à l’écart du groupe pro ces dernières semaines.

Ecarté du groupe professionnel au FC Nantes après la signature d’Anthony Lopes cet hiver, Alban Lafont va retrouver ses coéquipiers à la Jonelière. Cela ne veut pas dire pour autant que l’ancien gardien de l’Equipe de France espoirs a un avenir en Loire-Atlantique. Présent ce mercredi en conférence de presse, l’entraîneur nantais Antoine Kombouaré a été très clair au sujet de l’avenir de son joueur de 26 ans. Le FC Nantes compte sur les marchés encore ouverts dans le monde comme la Russie, la Turquie ou le Golf, pour trouver une porte de sortie à Alban Lafont dans les ultimes instants. « Des marchés sont encore ouverts, on veut préparer avec lui un départ, on est dans cet esprit » a fait savoir Antoine Kombouaré devant la presse avant de poursuivre.

Nantes cherche toujours une porte de sortie à Lafont

« On a tout fait pour qu’il trouve un club et qu’il puisse s’épanouir. Après, il y a un gardien numéro 1, il fait partie du groupe, mais il part de très, très loin. Je l’ai vu pour fixer des règles et l’accueillir de nouveau. A lui de rentrer dans le rang » a prévenu l’entraîneur du FC Nantes, qui a donc réintégré Alban Lafont au groupe professionnel et qui se prépare à devoir le gérer lors de la seconde partie de la saison, dans le cas où l’ancien Toulousain ne trouve pas de porte de sortie. Mais dans l’esprit d’Antoine Kombouaré, il ne fait désormais plus aucun doute qu’Anthony Lopes, qui a réussi ses débuts sous le maillot jaune, est le titulaire à ce poste de gardien de but. Alban Lafont a donc tout intérêt à trouver un nouveau projet dans les jours à venir… sauf s’il accepte de ne pas jouer pendant six mois afin de saisir une meilleure opportunité l’été prochain.