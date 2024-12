Koumbouaré limogé par Nantes, annonce imminente ‍?

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite de Nantes à Brest, les Kita ont visiblement tranché concernant l'avenir d'Antoine Kombouaré au poste d'entraîneur.

Antoine Kombouaré s'apprête à vivre un deuxième licenciement en moins de deux ans du côté de Nantes, puisque Ouest-France annonce ce lundi que Waldemar et Franck Kita ont finalement décidé que ce dernier n'était plus l'homme de la situation. Même si les Canaris ne sont pas dans la zone rouge après la déroute au stade Francis Le Blé (4-1), les dirigeants nantais veulent tourner la page rapidement. « Les caciques nantais pensent déjà depuis plusieurs semaines que le Kanak n’est plus l’homme de la situation pour sortir l’équipe de l’ornière mais ils avaient décidé de le laisser en place après le petit regain inattendu et inespéré de résultats à Paris et contre Rennes. Avec ce lourd revers dans le Finistère, ils sont convaincus qu’il faut désormais tourner le page Kombouaré », précise David Phelippeau, lequel n'a aucun doute sur les événements à venir du côté de la Beaujoire.

Nantes a tranché pour Kombouaré

Comme l'annonçait L'Equipe, Waldemar Kita souhaite toujours faire revenir Sergio Conceiçao, mais le désormais ancien entraîneur du FC Porto, déjà passé par Nantes, n'a toujours pas répondu favorablement à la proposition des Canaris. Autre nom évoqué par Ouest-France, celui d'Habib Beye, même si ce dernier est également évoqué du côté de l'AS Saint-Etienne, tout comme il est cité à chaque fois qu'un entraîneur de Ligue 1 est en passe d'être limogé. Mais, quoi qu'il en soit, le deuxième passage d'Antoine Kombouaré sur le banc nantais touche désormais à sa fin, il reste à savoir quand tout cela sera officialisé, même si du côté des responsables du FC Nantes on ne veut pas trop traîner afin que la trêve hivernale soit utilisé par le nouvel entraîneur pour s'installer.