Beye à Nantes, ce détail qui a fait vriller Kita

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Même s’il s’offusque que les journalistes aient pu l’écrire, Antoine Kombouaré était bien à deux doigts d’être viré par le FC Nantes selon Daniel Riolo. Mais un détail a fait capoter l’arrivée d’Habib Beye, ciblé pour lui succéder et qui était tout proche de signer.

Avant le match de Coupe de France contre Drancy fin décembre, de très gros doutes ont entouré l’avenir d’Antoine Kombouaré au FC Nantes. Les mauvais résultats de l’équipe ont poussé Franck et Waldemar Kita à s’entretenir avec plusieurs coachs et principalement avec Sergio Conceiçao ainsi qu’Habib Beye. Le rêve menant à l’entraîneur portugais s’est rapidement évaporé puisque celui qui est resté sept ans au FC Porto a accepté une offre de l’AC Milan, où il a succédé à son compatriote Paulo Fonseca.

Nantes cherche un coach sur conseil de Kombouaré https://t.co/yhyj2ZqGW4 — Foot01.com (@Foot01_com) January 4, 2025

En revanche, les négociations étaient très avancées avec Habib Beye, sans club depuis son départ du Red Star au début de l’été. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a révélé les coulisses de cette volte face du clan Kita, qui a finalement décidé contre toute attente de maintenir Antoine Kombouaré à son poste. Selon le journaliste, c’est un désaccord sur l’identité du responsable performance au sein du staff d’Habib Beye qui a mis fin à la piste de l’actuel consultant de Canal+. « Evidemment qu’ils voulaient virer Kombouaré, que c’était acté. Avec Habib Beye, c’était bouclé » prévient d’abord Daniel Riolo en préambule avant de poursuivre.

Kita a refusé Beye... à cause d'un détail dans son staff

« Sauf que dans la constitution du staff, il n’avait pas de responsable performance. Quand les Kita ont su qu’il y avait peut-être la possibilité que Grégory Dupont vienne (avec Beye) - qui est une pointure des responsables performance-, ça les a un peu excités parce qu’il a bossé avec Zidane et qu’il est hyper respecté. Le clan Beye a appelé Greg Dupont pour savoir s’il venait mais il leur a dit qu’il ne pouvait pas se décider aussi vite. Kita a rappelé (Beye) dans la soirée: ‘il (Dupont) vient ou pas ?’. ‘Non, il ne va peut-être pas venir’. "Ah bah non, on laisse tomber alors". Mais qui est important le prépa physique ou l’entraîneur? C’est toute la folie de la famille Kita » a raconté le journaliste, pour qui le simple refus de Grégory Dupont a finalement causé la fin de la piste Habib Beye aux yeux de Waldemar et de son fils Franck Kita.

Un énorme coup de théâtre qui a finalement profité à Antoine Kombouaré, lequel est aujourd’hui toujours en poste alors que son départ ne faisait aucun doute au sein même de la direction du FC Nantes. On imagine que du côté d’Habib Beye, les regrets sont par ailleurs énormes car l’ancien capitaine de l’OM est passé à un cheveu de connaître sa première expérience sur un banc de Ligue 1.