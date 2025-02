7-1, « ‍On passe pour des pipes ‍», Nantes a honte

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, l'AS Monaco a humilié le FC Nantes sur le score de 7 buts à 1. Une déroute qui a logiquement provoqué la colère des fans canaris à la fin du match.

Le FC Nantes a vécu un déplacement cauchemardesque ce samedi sur la pelouse de Monaco en Ligue 1. Les Canaris avaient pourtant ouvert le score mais ont ensuite encaissé sept buts... Les hommes d'Antoine Kombouaré sont plus que jamais englués dans le bas du classement et devraient lutter pour leur survie jusqu'au bout cette saison. La gronde commence à se faire de plus en plus importante chez les fans et observateurs du FC Nantes. Prendre sept buts n'est jamais anodin et après la débâcle en Principauté, les quelques supporters présents au Stade Louis II ont invectivé leurs joueurs. On sait d'ailleurs ce qu'il s'est dit entre les fans et les joueurs.

Les supporters perdent patience

Ce dimanche, Ouest France relaye notamment des propos tenus par Matthis Abline, qui a avoué de son côté : « Ils nous on dit de nous bouger les fesses, mais quand on vient ici, on ne s’attendait pas à en prendre sept non plus ». Nicolas Pallois, qui a brandi l'écusson du club après son 200e match chez les Canaris, a de son côté déclaré : « Les supporters ne sont pas contents, c’est normal. Nous, sur le terrain, on a pris une gifle, on passe pour des pipes. Le match a été très long ! ». Lors de quelques mots échangés avec DAZN, Anthony Lopes s'est lui déjà projeté sur la rencontre face au RC Lens dans quelques jours : « On sera certainement très attendus, à nous de montrer du caractère ». Après 22 journées disputées, le FC Nantes pointe à la 15e place, avec 21 points. C'est trois de plus que le barragiste, l'AS Saint-Etienne. Dimanche prochain lors de la réception du RC Lens, le public nantais pourrait un peu plus mettre la pression sur les Canaris. Un contexte pas forcément évident à gérer.