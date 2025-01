Un attaquant à Nantes, ça tourne au fiasco

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

En quête d’un attaquant au mercato d’hiver, le FC Nantes est sur la piste de Meschack Elia. Le dossier semblait bien engagé mais s’avère finalement plus complexe que prévu à finaliser pour les Canaris.

Le FC Nantes souhaite se renforcer au poste d’avant-centre lors de ce mois de janvier. Ces dernières heures, l’optimisme était de rigueur en ce qui concernait l’arrivée de Meschack Elia en Loire-Atlantique. Le buteur de 27 ans évoluant aux Young Boys de Berne (46 sélections avec le Congo) a le profil recherché par Antoine Kombouaré et les discussions semblaient en bonne voie afin de le voir débarquer du côté de la Beaujoire. Mais à en croire les informations de David Phelippeau, les choses ne sont finalement pas aussi simple.

Le spécialiste du FC Nantes pour Ouest France et RMC confirme que Meschack Elia est la piste n°1 du côté de la La Jonelière pour renforcer le secteur offensif de l’équipe. En revanche, on est pour l’instant très loin d’un accord total pour sa venue. Au contraire, notre confrère explique que le dossier est « au point mort » actuellement car les Young Boys de Berne exigent un prêt avec une option d’achat obligatoire à la fin de la saison. Sur ce point, les négociations bloquent car de leur côté, les dirigeants nantais veulent un prêt avec une option d’achat non-obligatoire pour rester maître de leur décision à la fin de la saison, en fonction des six mois réalisés par Meschack Elia au FC Nantes.

Désaccord entre Nantes et les Young Boys

Les discussions vont donc se poursuivre alors que de son côté, le joueur congolais a déjà fait part de son envie de rejoindre Nantes. Car malgré un CV étoffé avec 43 matchs aux Young Boys depuis 2020, l’ancien buteur du TP Mazembe n’entre plus vraiment dans les plans de son entraîneur en Suisse et souhaite donc partir pour bénéficier d’un temps de jeu plus important. La question est maintenant de savoir si le club suisse et les dirigeants nantais parviendront à trouver un terrain d’entente.