Anthony Lopes a été « ‍dégueulasse ‍», il comprend les sifflets

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir été humilié à Monaco, le FC Nantes s'est remis dans bon sens à l'image de son gardien de but. Anthony Lopes accepte les sifflets.

Les Nantais savaient que l’accueil risquait d’être glacial dimanche après-midi à la Beaujoire, le 7-1 pris le week-end d’avant au Stade Louis II ayant du mal à passer au moment où les Canaris sont en lutte pour éviter la place de barragiste. Alors, au moment de venir s’échauffer, et à l’annonce de la composition des équipes, Anthony Lopes a été copieusement sifflé, les supporters nantais étant agacés de la prestation de l’ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais contre Monaco. Cependant, plutôt que de se lamenter, le portier international portugais a rendu une copie XXL contre Lens avec des arrêts de très grandes classes. Mais à l’heure de faire le bilan, Anthony Lopes a admis qu’il n’avait pas volé les sifflets qui l'ont accueilli avant la rencontre.

Anthony Lopes plaide coupable

🎙️ | Anthony Lopes, auteur d'une prestation exceptionnelle face à Lens : "Faut pas se cacher, j'ai été dégueulasse la semaine dernière. On voulait montrer un autre visage ce soir." 🧤 #FCNRCL pic.twitter.com/SOEsuMjfLW — DAZN France (@DAZN_FR) February 23, 2025

S'exprimant sur l'antenne de DAZN, le gardien de but nantais, qui a joué un rôle décisif dans la victoire de son club face au RC Lens, a reconnu qu'il méritait d'avoir été la cible des critiques des fans du FCN. « Les sifflets, c'est normal. Il ne faut pas se le cacher, j’ai été dégueulasse la semaine dernière. Maintenant, on avait à cœur, collectivement, de montrer tout autre chose qu’à Monaco, car il y a de la qualité. On est là et on a pris cette victoire chez nous, ça faisait longtemps qu'on l'attendait », a confié Anthony Lopes. Avec les trois points pris contre Lens, et avant un déplacement forcément très spécial à Marseille dans le climat actuel, le FC Nantes compte désormais cinq points d'avance sur l'AS Saint-Etienne barragiste.