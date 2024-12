Cengiz Under de retour en Ligue 1, Nantes tente le coup

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes espère vivre une seconde partie de saison plus tranquille que la première. Les Canaris seront d'ailleurs actifs cet hiver sur le marché des transferts et un joueur passé par l'OM est surveillé de près.

Antoine Kombouaré a récemment sauvé sa place au FC Nantes. L'ancien entraineur du PSG était plus que jamais sur le départ mais sa volonté de changer les choses a plu à la direction nantaise, qui veut encore lui faire confiance. Les Canaris sont 14es de Ligue 1 et vont devoir encore travailler pour assurer leur maintien. Et afin d'y parvenir plus sereinement, le FC Nantes pourrait bien décider de frapper fort sur le marché des transferts hivernal. Un profil plait particulièrement aux pensionnaires de La Beaujoire : Cengiz Under.

Cengiz Under, le FC Nantes veut tenter sa chance cet hiver au mercato

Selon les informations de la presse turque, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille pourrait en effet débarquer à Nantes dans les prochains jours. Under ne fait pas partie des plans de Fenerbahce et de José Mourinho, lui qui n'a disputé que 5 rencontres depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Ses blessures à répétition ne jouent en plus pas en sa faveur à Istanbul. Une situation dont veut profiter Nantes. Reste à savoir sous quelle formule Under pourrait rejoindre la France. L'ancien de l'OM est estimé à quelque 7,5 millions d'euros par Fenerbahce. Mais un prêt pourrait également arranger toutes les parties, lui qui sera en fin de contrat en juin 2027 avec le Fener. Un retour dans l'Hexagone, dans un championnat qu'il connait bien, pourrait enfin le séduire. A noter que si Under rejoignait Nantes, il retrouverait l'OM le 2 mars 2025 au Stade Vélodrome. L'international turc avait laissé un bon souvenir sur la Canebière, lui qui avait disputé 93 matchs avec les Phocéens entre 2021 et 2023.