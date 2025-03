Nantes ‍: C'est la crise, Kita sacrifie deux joueurs

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes souhaite valider au plus vite son maintien en Ligue 1 afin de pouvoir souffler et se concentrer sur la nouvelle saison. D'autant que certaines inconnues ont de quoi inquiéter les fans et observateurs du club canari.

Le FC Nantes souffle le chaud et le froid depuis quelques semaines en Ligue 1. Les hommes d'Antoine Kombouaré sont néanmoins bien partis pour assurer leur maintien dans l'élite. Une très bonne nouvelle pour toute l'institution nantaise, même si l'avenir global de certaines écuries de Ligue 1 reste flou du fait de l'incertitude qui entoure le football français. Waldemar Kita va devoir trouver des solutions pour renflouer les caisses du club. Le propriétaire des Canaris ne manque pas d'idées.

Le FC Nantes envisage des sacrifices

La mission la plus importante pour le FC Nantes est d'avoir des comptes à l'équilibre. Pour ce faire, les pensionnaires de La Beaujoire n'auront pas le choix : il faudra vendre leurs meilleurs joueurs l'été prochain lors du mercato. A l'heure actuelle, selon Live Foot, il s'avère que le joueur avec la plus grande valeur marchande est Nathan Zézé. Nantes espère même tirer près de 30 millions d'euros sur la vente de son crack, courtisé par West Ham et l’Inter l'été dernier. En plus de Zézé, Nantes mise sur une deuxième vente conséquente. Alban Lafont et Mostafa Mohamed sont concernés et pourraient donner quelques précieux millions à la direction nantaise. Attention tout de même pour le FC Nantes à ne pas trop s'affaiblir qualitativement. L'un des enjeux sera aussi de remplacer les joueurs partants. Soit par d'autres recrues, soit par des joueurs venant de la formation. Les chantiers sont nombreux sur les rives de la Loire et il ne faudra pas se tromper, sous peine de revivre des mois de galères.