Nantes refuse de recruter cet ex-chouchou de l'OM

Par Eric Bethsy

En quête de renforts sur le marché des transferts, le FC Nantes reçoit des propositions de la part d’agents. Celui de Cengiz Ünder a proposé ses services. Mais la direction nantaise, sans doute refroidie par la situation de l’ancien Marseillais à Fenerbahçe, a refusé la candidature de l’international turc.

Ça commence déjà à bouger au FC Nantes. Avant même l’ouverture du marché des transferts mercredi, l’actuel 14e de Ligue 1 accueille de nouvelles têtes. Sans parler du staff d’Antoine Kombouaré, qui intègre l’adjoint Ahmed Kantari et l’entraîneur des gardiens Olivier Blondel, l’arrivée du portier lyonnais Anthony Lopes sera bientôt officialisée. Et ce n’est sans doute qu’un début. Compte tenu de leur situation sportive, les Canaris doivent renforcer leur effectif pour la deuxième partie de saison. Une situation qui n’a évidemment pas échappé aux agents.

Le FC Nantes a sûrement reçu de nombreuses candidatures ces dernières semaines, y compris celle de Cengiz Ünder (27 ans). En effet, l’ailier de Fenerbahçe a été proposé au club de Waldemar Kita. Mais selon les informations de Presse Océan, la direction nantaise a refusé de recruter l’international turc. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a certes fait ses preuves en Ligue 1 pendant ses deux saisons passées dans la cité phocéenne. La qualité de son pied gauche avait rendu service aux Marseillais. Mais depuis, sa situation s’est nettement dégradée du côté d’Istanbul.

Mourinho n'en veut pas

Son absence pendant près d’un mois pour cause de blessure ne l’a pas aidé. Il n’empêche que Cengiz Ünder n’a clairement pas les faveurs de son coach José Mourinho. L’entraîneur portugais ne l’a titularisé qu’une seule fois cette saison toutes compétitions confondues. On comprend mieux pourquoi son agent tente de le caser. Il ne serait pas étonnant que son représentant lance la même démarche auprès d’autres pensionnaires de Ligue 1, et que ces derniers lui donnent la même réponse que le FC Nantes.