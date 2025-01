Nantes abandonne, c'est mort pour Meschack Elia

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Nantes négocie depuis plusieurs jours avec les Young Boys pour la venue de l’attaquant congolais Meschack Elia, mais le dossier a été abandonné.

Antoine Kombouaré aimerait renforcer son secteur offensif lors de ce mercato hivernal et pour cela, le FC Nantes avait identifié Meschack Elia comme une cible très intéressante. En difficulté avec les Young Boys cette saison, l’attaquant congolais n’en reste pas moins un buteur au CV très intéressant et les Canaris en avaient fait leur priorité pour ce mois de janvier en attaque. Depuis le début de la semaine, les négociations étaient en cours entre Nantes et le club suisse.

FC Nantes. Mercato : négociations interrompues avec les Young Boys pour le prêt de Meschack Elia. L’attaquant ne devrait pas venir… — Pierre-Arnaud Bard (@pabard) January 24, 2025

Mais d’après les informations de Presse Océan, ce dossier appartient désormais au passé. En effet, aucun accord n’a pu être trouvé entre les Young Boys, qui souhaitaient un prêt avec une option d’achat automatique et Nantes, qui réclamait un prêt sec ou avec une option d’achat non-obligatoire. L’attaquant ne devrait donc pas venir en Loire-Atlantique cet hiver selon notre confrère Pierre-Arnaud Bard. Une déception pour Meschack Elia, qui avait très vite donné son accord au FC Nantes, mais qui va devoir trouver un autre projet s’il veut absolument quitter le club suisse, où il ne dispose plus d’un temps de jeu très conséquent.