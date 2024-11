Nantes ‍: Kombouaré viré, Kita se prépare

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

La défaite face au Havre, dimanche dans un stade de la Beaujoire en furie, a plongé le club de Waldemar Kita dans la crise. Antoine Kombouaré est en grand danger.

Rien ne va plus au FC Nantes, et ce lundi, les supporters se réveillent avec une sacrée gueule de bois. Désormais 16es du classement de Ligue 1, les Canaris sont à la dérive et sur ce que l'on a vu dimanche face au club haut-normand, rien ne dit que cela peut rapidement s'améliorer. Cependant, alors qu'Antoine Kombouaré ne semblait pas réellement être en danger, malgré des résultats désastreux cette saison, la situation a visiblement évolué ces dernières heures du côté de la famille Kita. Ouest-France précise ainsi que désormais la direction du FC Nantes « s’interrogeait » sur l'avenir de celui qui est revenu sur le banc nantais en mars 2024 afin de remplacer Jocelyn Gourvennec. Une information confirmée par la radio locale Hit West.

Kombouaré est en danger à Nantes

« Selon nos informations, la direction du FC Nantes a décidé de consulter autour d'elle et réfléchit à l'opportunité de changer d'entraineur dans les prochains jours. Il reste trois matchs aux Canaris avant la trêve hivernale : à Paris, face à Rennes puis à Brest », précise Simon Reungoat concernant l'avenir de Kombouaré. Même si Waldemar Kita n'est pas du genre à hésiter avant de virer un entraîneur, le propriétaire du FC Nantes sait que le départ de l'entraîneur actuel aura un coût financier important, puisque le technicien kanak a un contrat jusqu'en juin 2026 avec son club. Et s'il veut le limoger immédiatement, alors il devra le payer sur la totalité de son engagement. Mais en l'état actuel, on voit mal comment les dirigeants pourront éviter cela, sachant qu'il est possible que Nantes finisse l'année 2024 avec trois défaites de plus compte tenu du calendrier. Du côté de la Beaujoire, les supporters attendent visiblement plus le départ de la famille Kita que celui d'Antoine Kombouaré, mais là c'est une autre histoire.