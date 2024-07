Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite rate Griezmann

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM rêve en grand au cours de cet été beaucoup plus offensif que prévu au mercato. Le nom d'Antoine Griezmann fait rêver les supporters, mais il faut pour cela que l'Arabie Saoudite prenne officiellement le contrôle du club.

Pour un club qui a terminé au milieu de tableau la saison dernière, l’Olympique de Marseille se déchaîne bien plus que prévu sur le marché des transferts. Des ventes et des achats sont encore attendus en masse, et les premiers mouvements font déjà saliver les supporters. Une facilité dans les mouvements financiers qui a tendance à surprendre toujours autant Thibaud Vézirian, pour qui il se passe un été qui n’était pas du tout prévu du côté du propriétaire Frank McCourt, qui avait annoncé des restrictions et la volonté de baisser la masse salariale.

« Cela arrive de partout à l’OM ? Avec tous ces joueurs, on me rappelle qu’on devait baisser de 30 % la masse salariale. On a bien compris que toutes ces annonces-là d’avant mercato, ils s’en foutaient royalement. On me dit l’OM vend plein de joueurs, mais pour le moment ils ne sont pas partis donc méfiance. Après, ce n’est pas FIFA, pour le moment, c’est l’OM de McCourt », a souligné le journaliste d’Entrevue dans son live sur Twitch, histoire de rappeler que cette folie dépensière avait tout de même ses limites. Car même si l’Arabie Saoudite est soupçonnée d’être derrière tout ça, ce n’est pas officiellement le cas. Et donc, cela empêche par exemple l’OM de faire signer Antoine Griezmann, qui se pose des questions sur son avenir et rêverait de participer à un nouveau projet à Marseille, un club et un stade qu’il adore.

Pas de Griezmann sans vente de l'OM

« Donc Griezmann par exemple, si l’OM est officiellement racheté, il en aurait envie. Il faudrait que y’ait des moyens à l’OM, mais tant que c’est l’OM de McCourt, ce n’est pas possible malheureusement. Il faudrait qu’il parte cet été de l’Atlético, il a encore deux trois bonnes saisons, et après il partirait en MLS. Donc c’est dommage que l’OM n’ait pas pu officialiser son deal et avoir sa tête d’affiche comme Griezmann, mais c’est comme ça. Il y a des plus gros moyens que d’habitude à l’OM, une masse salariale historiquement haute, des achats de joueurs qui font que tu seras encore une fois déficitaire en fin de saison, mais cela ne veut pas dire que cela permet d’avoir les moyens de faire signer Griezmann. Tant que tu n’as pas été racheté officiellement, tu ne peux pas passer aux joueurs d’un niveau supérieur. Le deal est calé, fait, le planning des acheteurs est fait, mais tant que ce n’est pas officiel… Tant que ce n’est pas public, l’OM ne peut pas passer à la suite, cela arrive dans plein de cessions d’entreprise, là c’est l’étape de transition, et cela peut prendre quelques années. C’est classique de classique. Il y a des choses que l’on ne peut pas faire avant la cession officielle », a assuré Thibaud Vézirian, pour qui le feu d’artifice est donc encore retardé, même si cela n’empêche pas l’OM de se renforcer copieusement cet été.