OM ‍: Leonardo Balerdi se prend une gifle

Par Corentin Facy

Homme de base du dispositif mis en place par le technicien italien, Leonardo Balerdi a même été promu capitaine de l’OM par Roberto De Zerbi. Mais l'entraîneur de 45 ans attend plus de son défenseur argentin.

Le début de saison prometteur de l’Olympique de Marseille a laissé place aux doutes depuis deux semaines. Après la victoire renversante sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, on pensait l’équipe de Roberto De Zerbi définitivement lancée dans une course au titre acharnée avec Monaco et le PSG. Mais la défaite à Strasbourg a remis tout le monde dans la dure réalité, et le match nul face à Angers au Vélodrome a laissé échapper de gros doutes. L’OM n’est pas si irrésistible que ça, tout du moins pas encore. Greenwood n’est pas régulier, Wahi n’a toujours pas trouvé son rythme de croisière et Luis Henrique rentre dans le rang.

Défensivement aussi, il y a des questions et notamment sur le capitaine Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin est l’un des joueurs préférés de Roberto De Zerbi au sein de l’effectif, à tel point que l’ancien coach de Brighton l'a nommé capitaine. Balerdi est clairement le leader de la défense, mais De Zerbi attend beaucoup plus de lui selon L’Equipe. « Jusque-là, Balerdi vit un début de saison mitigé, il semble moins dominant que lors des derniers mois et De Zerbi n'a d'ailleurs pas manqué de souligner les quelques étourderies commises par ce défenseur » souligne notre confrère Baptiste Chaumier, pour qui l'entraineur italien ne ménage pas son joueur, quitte à le tancer publiquement.

De Zerbi attend plus de Balerdi

Roberto De Zerbi fait sans doute référence au carton rouge récolté par son n°5 sur la pelouse de Lyon après moins de quatre minutes, ou à quelques erreurs de relance qui auraient pu coûter cher en ce début de saison. Impérial l’an passé lors d’une saison catastrophique sur le plan collectif (8e de Ligue 1), Leonardo Balerdi affiche moins de force et de sérénité pour le moment, sans doute en raison des lourdes responsabilités qui sont maintenant les siennes. Roberto De Zerbi n’a cependant pas l’intention de lâcher son défenseur, qu’il sait moins bien, mais qu’il compte remettre sur les bons rails. Il reste son relai privilégié et son joueur phare, par qui tous les ballons doivent passer à la construction des actions.

Actuellement en sélection, Leonardo Balerdi sait que son statut a évolué à Marseille. A lui de s’en montrer digne en retrouvant sa force de l’année dernière, et tout se passera bien. Dans le cas contraire, la patience de Roberto De Zerbi pourrait être mise à rude épreuve. D'autant que l'entraîneur italien n'a pas cinquante solutions pour se passer de Balerdi.