OM ‍: L'échange de l'année met KO De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi avait identifié deux cibles intéressantes en Italie au mercato hivernal. Mauvaise nouvelle pour l’entraîneur marseillais, ni Giacomo Raspadori ni Nicolo Fagioli ne devrait signer à l’OM.

Le mercato hivernal ne devrait pas être synonyme de révolution à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont aucun intérêt à bouleverser en profondeur l’effectif puisque l’OM est actuellement deuxième du championnat derrière le PSG et n’a pas de coupe d’Europe à disputer. Roberto De Zerbi aimerait toutefois apporter une ou deux retouches à son groupe. L’idée est notamment de se séparer de certains indésirables comme Meïté ou Brassier, des potentiels départs qui pourraient permettre de faire venir un ou deux joueurs.

Bamo Meïté sur le départ, l'OM fixe la condition https://t.co/1sz4FlYArZ — Foot01.com (@Foot01_com) December 25, 2024

Le coach olympien avait notamment ciblé deux éléments en Série A pour renforcer les rangs de l’Olympique de Marseille au mois de janvier, à savoir Nicolo Fagioli et Giacomo Raspadori. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, ces deux pistes vont néanmoins tomber à l’eau. Le journal aux pages roses nous apprend que Naples et la Juventus Turin sont en négociations très avancées pour boucler un échange entre l’attaquant napolitain et le milieu turinois. Un deal gagnant-gagnant puisque la Vieille Dame est déjà fournie au milieu de terrain, ce qui n’est pas du tout le cas en attaque avec les blessures à répétition d’Arek Milik.

Raspadori et Fagioli à l'OM, c'est mort ?

De son côté, Antonio Conte n’a jamais réussi à faire exploser Giacomo Raspadori et compte plutôt sur Romelu Lukaku à la pointe de son attaque. Le coach de 55 ans a ainsi validé un potentiel départ de son attaquant, surtout si cela peut permettre à son président Aurelio de Laurentiis de boucler la venue d’un milieu de terrain créatif tel que Nicolo Fagioli. L’OM, attentif à ces deux dossiers depuis plusieurs semaines mais qui avait promis de ne pas faire de folie pour les recruter, va donc laisser passer son tour. Roberto De Zerbi va devoir faire le deuil de ces deux potentiels renforts, ce qui ne veut pas dire que Marseille ne recrutera pas au mois de janvier puisque le club phocéen reste à l’affût de bonnes opportunités pour renforcer son effectif dans les semaines à venir.