OM ‍: Harit bientôt viré par De Zerbi

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM a fait une très belle opération en venant à bout de Monaco au Stade Vélodrome. Un choc du championnat auquel n'a pas pris part Amine Harit.

Roberto De Zerbi n'est pas venu à l'OM pour faire de la figuration et sa patience avec certains joueurs commence à être mise à mal. L'Italien a une idée bien précise de là où il veut aller et ceux qui ne font pas partie de ses plans ont été invités à partir. Cet hiver lors du marché des transferts, les mouvements devraient être nombreux à l'OM. Concernant les départs, Roberto De Zerbi aurait pris sa décision concernant Amine Harit, pas pris dans le groupe pour affronter Monaco ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Le Marocain est plus que jamais sur le départ du club phocéen.

Amine Harit sur le départ, l'OM a fait son choix ?

Selon les informations de Live Foot, De Zerbi attendait beaucoup ces dernières semaines de l'ancien Nantais. Mais le Marocain n'a pas convaincu son entraineur, enchainant les performances moyennes alors que l'ancien de Brighton cherchait à apporter de la créativité à son collectif. Désormais rétrogradé dans la hiérarchie à son poste à Marseille, Amine Harit va devoir faire un choix fort pour son avenir. Car ses chances d'avoir une place dans les prochaines semaines seront minces. Le média rajoute qu'un départ est maintenant probable. Un prêt, voire une vente sèche est espérée par l'OM, qui pourrait gratter quelques millions pour assainir un peu ses finances. Amine Harit ne devrait en plus pas manquer de propositions. Encore sous contrat à Marseille jusqu'en juin 2027, Harit est estimé à quelque 15 millions d'euros. Cette saison, le joueur de 27 ans a planté 2 buts et délivré 4 passes décisives en 9 matchs disputés.