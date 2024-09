OM ‍: De Zerbi est amoureux de ce joueur

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Roberto De Zerbi a fait des choix forts dès son arrivée à l'OM cet été. L'Italien a d'ailleurs remis en question pas mal de statuts dans la cité phocéenne. Valentin Rongier est concerné.

L'OM espère bien jouer le haut du tableau cette saison en Ligue 1. Roberto De Zerbi n'est pas venu sans garanties à Marseille et a déjà pris des décisions fortes. Pas mal de cadres de la saison passée sont partis, comme Pau Lopez, Jordan Veretout, Jonathan Clauss ou encore Samuel Gigot. D'autres ne sont plus forcément considérés comme des titulaires indiscutables. C'est notamment le cas pour Valentin Rongier. Mais le concernant, la situation a toujours été un peu floue du fait de sa saison 2023-2024 gâchée par une blessure au genou gauche. Il a d'ailleurs fait son grand retour avec l'OM lors du premier match de la saison à Brest. Dans la tête de De Zerbi, Rongier a une place à jouer mais...

Rongier, De Zerbi est partant

Selon les informations de La Provence, l'ancien entraîneur de Brighton aime en effet le profil de Valentin Rongier. L'Italien aime son intelligence de jeu, sa lucidité et sa capacité à courir sans compter. D'ailleurs, l'ancien du FC Nantes, qui sait que les places sont chères, compte bien tout donner pour gagner sa place de titulaire. De quoi rassurer son entraineur, qui devrait le faire enchainer pour savoir s'il peut compter sur lui sur le long terme. Cela tombe bien, des gros matchs arrivent en Ligue 1 pour les hommes de Roberto De Zerbi. D'abord la réception de Nice puis un déplacement attendu sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Deux matchs que devrait disputer Valentin Rongier, apprécié par les fans et observateurs phocéens, qui seront donc soulagés que le joueur de 29 ans ait pleinement sa chance pour ce nouveau projet De Zerbi. Mais attention, la concurrence est féroce et l'Italien n'a pas de temps à perdre.