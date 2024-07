OM ‍: Ces deux hommes bloquent le mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a réalisé un superbe début de mercato. Néanmoins, le club phocéen est coupé dans son élan. Il doit vendre pour pouvoir recruter ses dernières cibles de l'été. Deux joueurs sont sur la sellette.

Non-qualifié en coupe d'Europe et 8e du dernier championnat, l'OM réalise pourtant un mercato de luxe cet été. Roberto de Zerbi s'est installé sur le banc, précédant les venues de Pierre-Emile Hojbjerg, Mason Greenwood, Lilian Brassier et Ismael Koné. Des noms séduisants mais l'OM bute encore sur deux postes clés : l'avant-centre et le gardien de but. Le premier cité semble vraiment prioritaire. Les Phocéens ont cédé Aubameyang en Arabie Saoudite alors que ce dernier avait marqué 30 fois la saison passée. L'OM doit trouver un remplaçant à la hauteur au plus vite.

Murillo et Lirola doivent quitter l'OM

Le club phocéen réfléchit à deux options : Alexis Sanchez et Hwang Hee-Chan. Problème, le Chilien et le Sud-Coréen ne sont pas européens et il manque une place d'extra-communautaire à l'OM. Ainsi, Marseille doit se séparer d'un joueur actuel de son effectif. Selon les informations de L'Equipe, le Panaméen Amir Murillo serait sacrifié par les dirigeants olympiens. Un crève-cœur pour l'une des belles satisfactions du mercato estival 2023.

⏱️ 90’ | #OMPauFC 3️⃣-0️⃣

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵. Second succès en trois matchs de préparation pour nos Olympiens contre #PauFC avec des réalisations de 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱, 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 et 𝗗𝗮𝗿𝗿𝘆𝗹 𝗕𝗮𝗸𝗼𝗹𝗮.



🗓️ RDV samedi 3 août à 16 heures pour… pic.twitter.com/TodpD5JxfJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 27, 2024

Outre le problème de passeports, l'OM doit aussi penser à faire rentrer de l'argent dans les caisses. Cela implique la vente de Pol Lirola. Le latéral espagnol n'est pas un élément indispensable pour Marseille. Cela fait deux saisons qu'il n'a pas joué un match sur la Canebière, ayant été prêté à Elche en Liga puis à Frosinone en Serie A. Sa vente permettait à l'OM d'accélérer sur un autre dossier chaud, celui du latéral français de Fribourg Kiliann Sildillia. Il ne va pas falloir trainer pour vendre au vu des bonnes prestations de Sildillia avec l'Equipe de France depuis le début des Jeux Olympiques.