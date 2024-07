Nketiah à l’OM, énorme coup de froid

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne s'arrête plus sur le marché des transferts estival et veut désormais sécuriser l'arrivée d'un attaquant. Le profil d'Eddie Nketiah plait beaucoup aux dirigeants phocéens.

Marseille réalise pour le moment un mercato estival de qualité. Après avoir sécurisé la venue de Mason Greenwood, la direction de l'OM va désormais accueillir Pierre-Emil Hojbjerg en provenance de Tottenham. Une sacrée prise pour les Phocéens, qui ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Désormais, l'Olympique de Marseille souhaite le recrutement d'un attaquant de qualité. Et Eddie Nketiah est la priorité des Marseillais. L'attaquant est apparemment chaud à l'idée de rejoindre la Canebière et évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais voilà, la concurrence est rude dans le dossier du Gunner et un club de Premier League veut jouer un vilain tour à l'OM.

Nketiah, l'OM menacé sur le marché des transferts

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par West Ham United (@westham)

Selon les informations de Football Insider, West Ham vient en effet de rentrer dans la danse pour enrôler Eddie Nketiah. Julen Lopetegui veut un attaquant fiable et qui connaît bien la Premier League. L'Espagnol a donc demandé à sa direction de tenter le coup pour Nketiah. Mais pour réussir à avoir gain de cause dans ce dossier, le club londonien va devoir faire vite, car le joueur est d'accord pour rejoindre l'OM, alors que les Phocéens ont fait une offre officielle à Arsenal ces dernières heures. Le joueur anglais est estimé à quelque 25 millions d'euros par les Gunners. Un montant difficile à mettre pour Marseille mais dans les cordes de West Ham. Si les Hammers ne parvenaient pas à récupérer Eddie Nketiah, ils ont aussi en tête les profils d'Alexander Sorloth, Jhon Duran et Samu Omorodion. Du beau monde pour West Ham, qui pourrait bien faire parler les millions dans les prochains jours pour s'offrir un attaquant de choix. L'OM est prévenu.