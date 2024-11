Le crack Mimb Baheng et l'OM, De Zerbi a un rêve XXL

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se déplace à Lens ce samedi avec la ferme intention de revenir dans la cité phocéenne avec les trois points. Roberto De Zerbi a fait quelques choix forts dans son groupe de joueurs sélectionnés pour marquer les esprits.

A Marseille, l'objectif de ce samedi sera de montrer un beau visage à Lens mais surtout de prendre les trois points. Le visage montré face à Auxerre au Stade Vélodrome avant la trêve internationale n'a pas franchement convaincu et une réaction est vivement attendue. Pour causer un petit électrochoc au sein de son groupe, Roberto De Zerbi a décidé de faire quelques choix forts dans son groupe de joueurs sélectionnés. Exit Lilian Brassier et welcome Bamo Meïté mais surtout le jeune Rony Mimb Baheng. Ce dernier a impressionné l'ancien entraineur de Brighton et pourrait bien avoir un rôle à jouer jusqu'à la fin de la saison.

Rony Mimb Baheng, l'OM y croit dur comme fer

Ces dernières heures, La Provence indique en effet que Roberto De Zerbi voit en ce latéral gauche très athlétique (1m88), un défenseur central solide pour l'avenir. Son physique et son excellent jeu de tête sont des atouts majeurs pour De Zerbi. A 19 ans, Rony Mimb Baheng va devoir saisir sa chance avec l'Olympique de Marseille, qui a du mal à sortir des joueurs de son centre de formation depuis quelque temps. International Espoirs camerounais, le jeune crack connait les exigences du haut niveau et l'OM compte sur lui pour se montrer à la hauteur. Reste à savoir désormais si De Zerbi lui donnera du temps de jeu à Lens ou s'il attendra un peu pour le faire. Pour rappel, les Phocéens sont très à l'aise loin de leurs bases mais ont du mal à gérer leurs matchs à domicile.