Mason Greenwood rêvait du PSG, il a eu l'OM

Mason Greenwood fait le bonheur de l'OM mais intéresserait le PSG à l'avenir. Retournement de situation avec cet insider qui annonce plutôt que c'était l'Anglais qui voulait absolument signer à Paris cet été.

Gros coup de l’Olympique de Marseille cet été, Mason Greenwood enflamme le Vélodrome depuis le début de la saison. Blacklisté à Manchester United en raison de son comportement violent envers celle qui est finalement devenue sa femme et la mère de ses enfants, l’ailier anglais s’était refait une santé du côté de Getafe. Suffisant pour convaincre Pablo Longoria de mettre le paquet pour le faire venir cet été, en l’achetant pour 30 millions d’euros à Manchester United. Un investissement qui semble déjà réussi puisque le joueur porte clairement l’OM en ce début de saison, avec ses dribbles virevoltant et son finish impeccable. Meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood fait même déjà tourner les têtes, puisque la presse anglaise a évoqué l’intérêt de quatre clubs pour le faire venir en fin de saison s’il venait à continuer sur cette lancée. Il s’agit du FC Barcelone et du Real Madrid, qui le surveillaient déjà cet été, mais aussi du Bayern Munich et du PSG.

Le PSG a repoussé Greenwood

C'est complètement faux.



D'ailleurs, tant qu'on parle de ce dossier, il faut savoir que le joueur était très ouvert à l'idée de rejoindre le PSG cet été.



Voir Paris s’intéresser à un joueur aussi talentueux n’est pas inconcevable, mais c’est le fait qu’il évolue à l’OM qui a pu surprendre dans cette information parue ce vendredi dans les médias britanniques. La saison est encore longue, mais l’insider parisien Djamel, très proche du club, a tenu à donner quelques précisions. Pour lui, rien de tout ça n’est vrai, et c’est plutôt le joueur anglais et son entourage qui ont tenté de signer au PSG cet été, et se sont vus fermer la porte au nez. « C'est complètement faux. D'ailleurs, tant qu'on parle de ce dossier, il faut savoir que le joueur était très ouvert à l'idée de rejoindre le PSG cet été. Cependant, le club n'était pas intéressé et n'a pas donné suite et, si ça peut vous rassurer, aujourd’hui c’est toujours le cas », a livré l’informateur proche du club de la capitale.

Un message forcément apprécié par les supporters parisiens, qui voient désormais Greenwood comme un amoureux du PSG déchu, et qui s’est donc rabattu sur l’OM cet été à défaut de rejoindre le champion de France. Un reversement de situation selon Djamel, pour qui c’est Paris qui a toujours eu la main dans ce dossier. Il reste à savoir si Paris a été inspiré de laisser Greenwood de côté si jamais il continue de marcher sur l’eau à Marseille. Et si le pensionnaire du Parc des Princes devait être en difficulté en Ligue des Champions faute d’avoir une ligne d’attaque suffisamment efficace.