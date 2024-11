Le duo Pogba-Rabiot à l'OM, la rumeur enfle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tout le monde s'interroge sur la suite de la carrière de Paul Pogba lorsque sa suspension pour dopage s'achèvera début 2025. L'Olympique de Marseille est en haut de la liste selon plusieurs sources.

Pablo Longoria a déjà réussi des coups spectaculaires pour le compte de l'OM. Même si sur le plan du prestige cela n'a pas permis de gonfler le palmarès du club phocéen, le président de Marseille a tout convaincu Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang et plus récemment Adrien Rabiot de tenter le pari de venir enflammer le Vélodrome. Mais si l'on en croit ce qu'il se dit actuellement en Italie, Pablo Longoria s'apprête à frapper encore plus fort dès le début de l'année 2025. Cette fois, le patron de l'OM envisage de reconstituer un duo déjà vu en équipe de France et à la Juventus avec Adrien Rabiot et Paul Pogba. Le site spécialisé TuttoJuve affirme que l'Olympique de Marseille est clairement la priorité numéro 1 du milieu de terrain français de 31 ans alors qu'il se disait qu'il visait plutôt la Major League Soccer.

Pogba pense revenir en équipe de France avec l'OM

Eloigné des terrains depuis pas mal de temps, puisqu'il a enchaîné une blessure sérieuse juste avant le Mondial 2022, puis une lourde suspension pour dopage, Paul Pogba est à l'heure du choix. Après avoir trouvé un accord pour se libérer de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba peut donc choisir son prochain club, la fin de sa suspension ayant été ramenée au mois de mars prochain. Pour Massivo Pavan, journaliste pour le média spécialisé italien, il est presque acquis que le champion du monde 2018 veut se relancer à l'Olympique de Marseille, même si plusieurs clubs européens se sont renseignés sur sa situation. En signant à l'OM, il serait également en position plus favorable afin de retrouver l'équipe de France de Didier Deschamps, le sélectionneur national pouvant être tenté de retenir Pogba et Rabiot.

Officiellement, du côté de Paul Pogba, rien n'est encore fait, même si le milieu de terrain français ne cache pas son impatience de renouer avec la compétition. Au début du mois de novembre, et dans le cadre de la promotion du film 4 Zéros, la Pioche avait prévenu qu'il n'était pas du tout opposé à une signature en Ligue 1. « La Ligue 1 une possibilité pour mon futur ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, why not ? », a reconnu Paul Pogba. Alors pourquoi pas à l'OM.