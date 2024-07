L’OM présentera Roberto de Zerbi ce mardi

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a dirigé sa première séance d’entraînement ce lundi matin. L’occasion de faire connaissance avec son effectif et de visualiser un peu les joueurs qu’il a sous la main. Accompagné d’une impressionnante colonie d’adjoints, l’Italien va en dire plus son arrivée à Marseille et son projet pour l’OM dans une conférence de presse qui se tiendra ce mardi à 15h00 au Vélodrome, a confirmé le club phocéen. Pablo Longoria sera présent à ses côtés pour cette présentation officielle.