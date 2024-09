L'OM et les arbitres, De Zerbi est rusé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Interrogé ce vendredi sur les propos incendiaires de Mehdi Benatia sur l'arbitre d'OL-OM. Roberto De Zerbi a fait preuve d'une prudence absolue. L'entraîneur marseillais n'est pas tombé dans le panneau.

Le conseiller sportif de l'Olympique de Marseille avait jugé utile de remettre en cause l'honnêteté de Benoit Bastien suite à l'expulsion rapide de Leonardo Balerdi lors de la rencontre face à Lyon. Sachant qu'il allait faire le bonheur des supporters de l'OM avec ses propos, Mehdi Benatia pourrait cependant être sanctionné par les autorités sportives, ce qui mettra forcément de l'eau à son moulin. En attendant, Roberto De Zerbi faisait face à la presse à 48 heures du déplacement de son équipe à Strasbourg, et l'entraîneur italien du club phocéen a été questionné sur la déclaration de Benatia. Entre le marteau et l'enclume, De Zerbi a été très malin en refusant de se désolidariser du conseiller de Pablo Longoria, mais en mettant tout de même un gros coup de pression sur les arbitres.

De Zerbi pardonne aux arbitres

Pour le coach de l'Olympique de Marseille, même si Benoit Bastien s'est trompé, selon lui, il ne faut pas s'acharner sur les arbitres. « Je suis désolé qu’il se retrouve au cœur des polémiques. Il n’a pas besoin de moi pour se défendre, il s’est exprimé de manière éduquée. Je ne vois pas quelque chose de mal en ça (....) Je le soutiendrai toujours, car je lui dois mon arrivée. Ces polémiques n’ont pas de raison d’être. Je n'aime pas me plaindre. Honnêtement, je n'ai jamais vu une expulsion comme celle de Cornelius, et ça fait 35 ans que je suis le foot (..) Je n'ai jamais vu une expulsion pour accumulations de jaunes pour un même joueur au bout de cinq minutes comme celle de Balerdi. Mais je ne veux pas faire de polémique. Il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, mais je ne pense pas qu'elles soient faites avec mauvaise foi. Moi aussi je commets des erreurs, je pense que les entraîneurs commettent encore plus d'erreurs que les arbitres... Après, je pense que Medhi ne s'est pas trompé avec ce qu'il a dit, et surtout, je ne pense pas qu'il ait voulu manquer de respect », a précisé Roberto De Zerbi, histoire de ne pas remettre de l'huile sur le feu avec les arbitres.