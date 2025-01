L’OM en danger pour sa priorité du mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est très intéressé par Reda Belahyane, le milieu de terrain marocain du Hellas Vérone. Mais dans ce dossier, le club phocéen est confronté à une terrible concurrence venue de Série A.

Après avoir renforcé sa défense centrale en signant Luiz Felipe gratuitement, l’Olympique de Marseille continue de prospecter pour améliorer l’effectif de Roberto De Zerbi lors de ce mois de janvier. Le milieu de terrain est déjà bien fourni à l’OM avec des joueurs tels que Rongier, Nadir, Hojbjerg, Rabiot ou encore Kondogbia et Koné. Mais ces dernières semaines, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont flashé sur Reda Belahyane, le jeune milieu de terrain marocain qui brille en Italie sous les couleurs du Hellas Vérone.

Une offre de l’OM pour l’ancien Niçois pourrait rapidement être envoyée, mais le club olympien est confronté à une énorme concurrence dans ce dossier, selon la presse italienne. La Lazio et l’Inter ont notamment manifesté leur intérêt pour le joueur de 20 ans, mais le concurrent le plus sérieux de l’Olympique de Marseille est l’AC Milan. Et pour preuve, le club lombard a rencontré les agents de Reda Belahyane au cours des dernières heures, selon les informations du journaliste Alfredo Pedulla.

L'AC Milan accélère sur Reda Belahyane

Autant dire que pour l’OM, le temps presse si Medhi Benatia veut réellement s’attacher les services de ce joueur jugé comme très prometteur et potentiellement compatible avec Hojbjerg ou Rabiot devant la défense olympienne. Recruté par le Hellas Vérone pour seulement 500.000 euros en janvier dernier, Reda Belahyane s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Série A à son poste et l’OM rêvait de le faire revenir en Ligue 1 pour une somme sans doute proche des 10 millions d’euros. Mais dans ce dossier très concurrentiel, c’est donc l’AC Milan de Sergio Conceiçao qui pourrait rafler la mise et qui semble avoir un réel temps d’avance.