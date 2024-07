Jonathan Clauss (OM) à Nice, c’est imminent

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Un départ de plus pour l’Olympique de Marseille. Devenu indésirable aux yeux de Roberto De Zerbi et de sa direction, Jonathan Clauss va quitter la Canebière et s’engager avec l’OGC Nice pour les deux prochaines saisons, plus une autre en option. Selon les informations du Parisien, le latéral droit est arrivé sur la Côte d’Azur pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec les Aiglons. Un transfert qui doit être conclu aux environs de 5 millions d’euros bonus compris.