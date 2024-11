Des footix au Vélodrome, l’OM s’énerve

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la victoire à Nantes (1-2) dimanche, Roberto De Zerbi s’est adressé aux supporters de l’Olympique de Marseille. Le coach italien n’a pas aimé le comportement de certains fans partis dès la mi-temps du Classique.

Pour Roberto De Zerbi, c’était le moment de vider son sac. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a profité de sa conférence de presse d’après-match pour s’adresser aux supporters dimanche soir. Suite à la victoire à Nantes, l’Italien n’a pas hésité à faire la morale aux fans qui avaient quitté le Vélodrome dès la mi-temps du Classique, lorsque le Paris Saint-Germain menait déjà 0-3 (score final). Qualifiés de Footix par La Provence, ces supporters ont reçu un message de l'entraîneur italien de l'OM.

😨 | Les supporters de l'OM quittent déjà le stade Vélodrome ! 🥶⚽ pic.twitter.com/1vwyioZVhk — DAZN France (@DAZN_FR) October 27, 2024

« Je veux m'adresser au peuple marseillais, a commencé Roberto De Zerbi. Vous, c'est normal, vous êtes journalistes, vous écrivez, mais je veux m'adresser aux gens de Marseille. Je tiens à dire que mon équipe est composée de gens bien, de gens qui ont des valeurs humaines, qui ont souffert toute la semaine de cette défaite et qu'ils sont venus ici prendre les trois points. Ce n'est pas quelque chose de facile dans ce stade non plus. »

« La construction, ça prend du temps. Il faudra qu'on réussisse à dépasser ces obstacles, à dépasser les difficultés, parfois ça passera par des défaites, a prévenu l’ancien coach de Brighton. Pour certains joueurs aussi, ça veut dire, avec le style de jeu que je prône, dépasser ses limites. On n'est pas toujours habitué à ce genre de football, mais je tiens encore à souligner le niveau très élevé de cette équipe. Et donc voilà, même si on peut parfois l'emporter ou perdre, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les supporters soient heureux. »

De Zerbi juge le public trop sévère

« Donc évidemment que ça nous attriste, que ça nous énerve de voir les supporters mécontents. Evidemment qu'on sait qu'il y a des gens qui ont quitté le stade contre le PSG après la première période, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On souhaite offrir du bonheur à nos supporters et donc il ne faut pas oublier que cet OM est né il y a deux mois, qu'on est deuxièmes, que l'an dernier le club avait fini huitième et ça ce sont des faits objectifs et je pense que les joueurs ne doivent pas non plus trop subir cela. Ils essaient vraiment de faire leur maximum », a défendu l’entraîneur marseillais, apparemment surpris par l’exigence du public phocéen.