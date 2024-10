Des Footix au Vélodrome, La Provence est écoeurée

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est une scène sidérante qui a été diffusée par DAZN, dès la mi-temps du match OM-PSG, des supporters marseillais ont quitté le Vélodrome. Pour le quotidien régional, c'est honteux.

L'Olympique de Marseille a battu son record d'affluence dimanche soir à l'occasion du classique de la Ligue entre l'OM et le PSG, puisque 66.115 spectateurs étaient massés dans le Vélodrome. Mais c'est peu dire que le scénario proposé par l'équipe de Roberto De Zerbi n'a pas été du goût de tout le monde, car après 45 minutes de jeu, et alors que Marseille était déjà mené 0-3, plusieurs centaines de personnes sont parties, abandonnant là le match et leur équipe. Dans un édito au vitriol, Alexandre Jacquin, le chef du service des sports de La Provence, ne cache pas sa colère face à ces scènes qui sont évidemment relayées par les supporters du PSG, tout heureux de pouvoir chambrer leurs homologues marseillais sur ce sujet.

Le Vélodrome se vide dès la mi-temps

Pour le journaliste du quotidien marseillais, trop c'est trop et même si la rencontre était forcément dure à voir pour ceux qui aiment l'Olympique de Marseille, partir ainsi au beau milieu d'une rencontre est honteux comme l'aurait dit le regretté René Malleville. « Le miracle ne s'est pas produit en ce dimanche d'automne et, ce matin, on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont dépensé des sommes folles (plus de 700 euros parfois) afin d'avoir le privilège, en achetant des billets à la revente, de figurer parmi le 66115 spectateurs (un record) de ce Clasico (...) En rentrant chez eux dès la mi-temps, quelques milliers de supporters n’ont pas assisté à la suite du fiaco (...) Puisqu'on y est, on aurait aussi envie de dire à ces gens-là de s'abstenir, la prochaine fois. Cela évitera au Vel' de se transformer en repaire de "Foo­tix", référence au nom de la mascotte de la coupe du monde 98, que le légendaire 11 Depé" avait recyclé pour surnommer les opportunistes ne se montrant qu'aux grandes occasions. Forcément, l'ambiance en a pâti et on était, même avant le coup d'envoi, bien loin des environnements volcaniques ayant jalonné la folle saga du Clasico », écrit Alexandre Jacquin.

💬"Ça fait 14 ans que je suis abonné, c'est la première fois que je pars à la mi-temps"



Après la première mi-temps cauchemardesque de l'OM, des supporters ont quitté le stade. pic.twitter.com/YQ3x4URFjB — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) October 27, 2024

Sur BFM Marseille, plusieurs de ces spectateurs partis à la mi-temps justifient leur décision. « Nous, on vient du Nord de la France pour ce match et on passe un week-end à Marseille en famille, sachant que les billets sont énormément chers. Là, on a rien vu, alors que nous, on joue un match par semaine et que Paris a joué mardi. Ce n’est pas normal de les regarder jouer comme ça, il faut mouiller le maillot, et on est frustré », a notamment témoigné une mère de famille qui a donc décidé de quitter le Vélodrome plus tôt que prévu.