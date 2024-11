De Zerbi réclame un homme pour sauver l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Aussi cinglante qu'inattendue, la défaite marseillaise contre Auxerre a mis en lumière les manques du début de saison. L'OM n'a pas encore l'équipe pour être assuré du podium. Un poste doit être renforcé au plus vite.

L'euphorie marseillaise du début de saison est terminée. L'OM traverse sa première zone de turbulences avec 3 défaites subies sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. La dernière a été particulièrement violente. Marseille a été humilié 3-1 par Auxerre au Vélodrome, l'AJA s'offrant le luxe de mener 3-0 à la mi-temps. Cette claque survient après les trois buts déjà encaissés contre le PSG deux semaines plus tôt. L'équilibre collectif a été mis à mal, en particulier sur le plan défensif. Défaillant vendredi sur les trois buts auxerrois, le côté droit de la défense doit être amélioré au plus vite.

L'OM a besoin d'un latéral droit

Réclamé depuis plusieurs semaines par De Zerbi, le recrutement d'un nouveau latéral droit est désormais prioritaire dans l'esprit des dirigeants phocéens révèle L'Equipe dans son édition du jour. Depuis le début de saison, Amir Murillo et Pol Lirola se sont succédés au poste sans convaincre l'un comme l'autre. D'abord écarté par De Zerbi à la fin de l'été, Lirola a finalement intégré le onze titulaire ces dernières semaines. Mais, à l'image de sa prestation catastrophique contre Auxerre, il semble que les doutes de son entraîneur à son sujet étaient fondés. Amir Murillo n'offre pas plus de garanties que l'Espagnol.

Janvier doit donc permettre de trouver mieux sur le marché. On pense naturellement à Kiliann Sildillia, ciblé par l'OM selon la presse allemande. Le latéral droit de l'Equipe de France Espoirs et de Fribourg sera la priorité des Phocéens au prochain mercato. Il faudra débourser plus de 10 millions d'euros pour convaincre Fribourg mais l'OM n'a plus vraiment le choix s'il veut être assuré de terminer à l'une des trois premières places de Ligue 1 en fin de saison.