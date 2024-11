Un stade de 60.000 places, le PSG a trouvé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche bien un nouvel emplacement pour construire son futur grand stade. Un premier lieu tient la corde pour une enceinte de 60.000 places.

Le Parc des Princes et le PSG, l’histoire est finie se plait à rappeler Nasser Al-Khelaïfi. Dernier coup de pression pour faire céder Anne Hidalgo ou réelle volonté de passer à autre chose pour changer de catégorie au niveau du stade ? L’avenir le dira mais en attendant, les dirigeants parisiens ont bien l’intention d’avancer dans leur projet de construction d’un nouveau stade, sachant qu’ils n’auront jamais le feu vert pour racheter le Parc des Princes et l’agrandir sans en être encore une fois le locataire. Et ce futur déménagement avance tout doucement, annonce la radio anglaise Talk Sport, qui dévoile le lieu privilégié désormais par le Qatar pour y construire son nouveau stade. Il s’agit de l’hippodrome de Saint-Cloud, qui possède les caractéristiques de base au niveau transport, logistique et emplacement pour voir sortir de terre un stade de 60.000 places.

Des discussions déjà en cours

De gros travaux pour une enceinte qui ne comprendrait que 12.000 places de plus que le Parc des Princes, mais qui permettrait surtout au PSG d’entrer dans une nouvelle ère en engrangeant des revenus propres, ce qui permettrait d’investir sans être en danger par rapport au fair-play financier. La taille de l’emplacement à Saint-Cloud permet de faire cohabiter l’hippodrome avec le futur stade sans problème, et le fait qu’il soit proche du Parc des Princes (6 kilomètres), ne dérangera pas trop les supporters parisiens. Des discussions avec France Galop, à qui le terrain appartient, ainsi qu’avec la mairie de Saint-Cloud sont déjà en cours, mais il y a aussi forcément quelques obstacles de taille notamment le plan local d’urbanisme qui a fait de ce lieu une zone non constructible.

Comme tout projet, il peut être très coûteux, ce qui n’est pas un problème pour QSI, et très long aussi à mettre en place. Et les autres sites possibles ne sont pas totalement écartés. Mais le PSG a en tout cas désormais un objectif numéro 1 en terme d’emplacement de futur stade, et va certainement avancer sur ce dossier sachant que la Mairie de Paris a répété que les coups de pression ne marcheraient pas, et que le Parc des Princes n’était pas à vendre.