Un mensonge à 25 millions, le PSG est dégoûté

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain espère boucler l’arrivée de Lookman avant la fin du mercato, mais s’est retiré des négociations. Le club de la capitale ne compte pas s’aligner sur les demandes financières de son homologue italien.

Quel avenir pour Ademola Lookman ? L’ailier nigérian de 26 ans, auteur d’une très bonne saison sur le plan statistique avec l’Atalanta Bergame, a conclu son exercice 2023/2024 par un triplé retentissant en finale de la Ligue Europa contre l’imbattable Bayer Leverkusen. Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain est venu aux renseignements pour recruter le joueur, d’autant que Gonçalo Ramos est blessé plusieurs mois. Le principal intéressé s’était même mis d’accord avec le champion de France en titre, et avait même demandé à sa direction de le laisser hors du groupe lors de la première journée de Série A qui a vu l’Atalanta s’imposer sans trembler sur la pelouse de Lecce. Confiant à l’idée de boucler ce deal il y a plusieurs jours, le PSG a vu la donne changer.

L’Atalanta réclame 50M€ pour Lookman

Lookman is now back training with Atalanta after his transfer request to PSG hasn’t materialized ❌



📰 Sky Italia pic.twitter.com/rCD2TTcQyU — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 22, 2024

En effet, selon les informations de Tutto Atalanta, le PSG souhaitait s’attacher les services de Lookman avec une offre comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Le champion de France s'est laissé embobiner par les agents du Nigérian, qui ont assuré que c'était le prix réclamé par le club de Bergame pour ce transfert. Cependant, l’Atalanta a rectifié le tir et espère vendre son joueur pour une somme de 50 millions d’euros. Le PSG a ainsi décidé de quitter les négociations, ne se montrant clairement pas enclin à payer une telle somme pour l’ancien de Fulham, qui n’a plus que deux années de contrat à Bergame. Pour le moment, toutes les options restent possibles, une prolongation comme un départ. Sky Italia confirme que Lookman a repris le chemin de l'entraînement. Il faudra se méfier de l’intérêt des clubs de Premier League, puisque Manchester City, Liverpool et Arsenal suivent l’évolution du dossier de près et sont prêts à bondir si le PSG, favori à sa signature il y a quelques heures, se retire définitivement du dossier.